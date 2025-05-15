Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Programı'nda açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Programı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Konuşmanın hemen başında merkez üssü Konya Kulu olan ve Ankara'da hissettiğimiz 5.2 büyüklüğünde depremden dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AK Parti sürekli eğitim merkezi AKSEM Türkiye Yüzyılı'nın mimarlığını üstlenecek kadroları yetiştirecek bir vizyon çalışmasıdır.
İnşallah bu çalışmalarla il başkanlarımız, ilçe yönetimlerimizle birlikte mahalle temsilciliklerimizden kadın ve gençlik kollarımıza, teşkilatın kılcal damarlarına kadar ulaşacağız. 300 bin teşkilat mensubumuz bu eğitim sürecinden bilginin yanı sıra yüksek bir şuur, özgüven ve mücadele azmiyle çıkacak. Biz her yol arkadaşımızı sadece teşkilat mensubu değil aynı zamanda bu büyük davanın birer neferi, sancaktarı, akıncısı olarak da görüyoruz. Rabbim bizleri millete, memlekete, ümmete ve tüm insanlığa hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Tüm eğitimcilerimize şimdiden teşekkür ediyorum.
Biz siyaset sahnesine öylesine çıkmış, tesadüfen çıkmış bir kadro, öyle bir teşkilat asla değiliz. Bizi bir araya getiren, yolu birlikte yürüten ortak bir anlayışımız, ortak hedeflerimiz her şeyden öte ortak bir davamız var.
Biz AK Parti'nin tabelasını asınca siyaset sahnesine çıkmadık. AK Parti'den önce de vardık. Bizim için tarih AK Parti ile başlamadı. Tarih 100 yıl 200 yıl önce başlamadı. Şu salondaki kadro Malazgirt Meydanı'nda, Alparslan'ın ordusunda her bir neferinin umuduna sahiptir. Cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet ile aynı heyecana aynı imana sahip yürekli bir kadrodur.
Bu salondaki kadro Çanakkale siperlerinde vatanı uğruna canını vermek için adeta yarışan kahramanlarla aynı cesarete sahip adanmış bir kadrodur. İstiklal savaşında bayrağı, bağımsızlığı için en öne atılan dedelerimizle aynı dava şuuruna sahip kadrodur. AK Parti olarak kötü mazide olarak atiyiz diyorum.
Çünkü biz nereden geldiğini bilen, ne olduğumuzu bilen, nereye gittiğimizi gayet iyi bilen kadroyuz. Muhalefetten en önemli farkımız budur. Bizim hikâyemiz AK Parti'nin hikâyesi işte budur. Her biriniz AK Parti teşkilatının üyesi, yöneticisi olmanın yanında Türkiye'nin her köşesini cansiperane tutan bir uç beyisiniz.
Şunu buradaki her bir arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim, biz hem Türkiye'yi hem de kalpleri inşa etmek için bu yola revan olduk. Davamız, misyonumuz büyük. Bizim derdimiz de büyük. Bu yol meşakkatli bir yol, kutlu olduğu kadar zorlu bir yol. Bu yol aşk ister, heyecan ister, gayret ister, gece gündüz millet için çabalama ister, yanıp tutuşma ister.
Biz yanacağız ki, çevremiz aydınlanacak. Başkaları gibi çıkar için, rant için, rütbe için, makam için, mevki için de çıkmadık. Biz bu yola millet uğruna, vatan uğruna yanmak için çıktık. Şimdi bizim teşkilatımızın her bir mensubu şöyle bir şuurda olacak; biz önce büyük bir milletin mensuplarıyız sonra büyük bir teşkilatın mensuplarıyız. Biz özgüvenli olacağız ki, çevremiz de ülkemiz de özgüvenli olsun. Size bakanlar sizden cesaret alacak. Size bakanlar sizden umut devşirecek, size bakanlar sizden heyecan alacak, sizden hayat alacak. Dünya yıkılsa tarumar olsa sizdeki ruh sizdeki umut, heyecan, cesaret ve fikir dimdik ayakta kalacak.
Her birinizden bu şuurla bu hassasiyetle omuzlarınızda taşıdığınız ağır yükün bilinciyle hareket etmenizi bekliyorum. Sizlerle Türkiye Yüzyılı ülküsüne giden zorlu mücadelede yol ve dava arkadaşlığı yapmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.
Bu topraklarda bin yıllık tarihimiz bize şu hakikati apaçık göstermiştir. Tüm insanlığın gözbebeği olan bu stratejik coğrafyada Türk, Kürt ve Arap birlikte var olmuş birlikte savaşmış, galibiyeti de mağlubiyeti de hep birlikte yaşamıştır. Coğrafya ve tarih Türk, Kürt ve Arap'ı çözülmez, dağılmaz şekilde birbirine sıkıca bağlamıştır. Malazgirt Türk, Kürt, Arap'ın ortak zaferidir."