Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Programı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Konuşmanın hemen başında merkez üssü Konya Kulu olan ve Ankara'da hissettiğimiz 5.2 büyüklüğünde depremden dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AK Parti sürekli eğitim merkezi AKSEM Türkiye Yüzyılı'nın mimarlığını üstlenecek kadroları yetiştirecek bir vizyon çalışmasıdır.

İnşallah bu çalışmalarla il başkanlarımız, ilçe yönetimlerimizle birlikte mahalle temsilciliklerimizden kadın ve gençlik kollarımıza, teşkilatın kılcal damarlarına kadar ulaşacağız. 300 bin teşkilat mensubumuz bu eğitim sürecinden bilginin yanı sıra yüksek bir şuur, özgüven ve mücadele azmiyle çıkacak. Biz her yol arkadaşımızı sadece teşkilat mensubu değil aynı zamanda bu büyük davanın birer neferi, sancaktarı, akıncısı olarak da görüyoruz. Rabbim bizleri millete, memlekete, ümmete ve tüm insanlığa hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Tüm eğitimcilerimize şimdiden teşekkür ediyorum.

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Biz siyaset sahnesine öylesine çıkmış, tesadüfen çıkmış bir kadro, öyle bir teşkilat asla değiliz. Bizi bir araya getiren, yolu birlikte yürüten ortak bir anlayışımız, ortak hedeflerimiz her şeyden öte ortak bir davamız var.

Biz AK Parti'nin tabelasını asınca siyaset sahnesine çıkmadık. AK Parti'den önce de vardık. Bizim için tarih AK Parti ile başlamadı. Tarih 100 yıl 200 yıl önce başlamadı. Şu salondaki kadro Malazgirt Meydanı'nda, Alparslan'ın ordusunda her bir neferinin umuduna sahiptir. Cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet ile aynı heyecana aynı imana sahip yürekli bir kadrodur.

Bu salondaki kadro Çanakkale siperlerinde vatanı uğruna canını vermek için adeta yarışan kahramanlarla aynı cesarete sahip adanmış bir kadrodur. İstiklal savaşında bayrağı, bağımsızlığı için en öne atılan dedelerimizle aynı dava şuuruna sahip kadrodur. AK Parti olarak kötü mazide olarak atiyiz diyorum.

Çünkü biz nereden geldiğini bilen, ne olduğumuzu bilen, nereye gittiğimizi gayet iyi bilen kadroyuz. Muhalefetten en önemli farkımız budur. Bizim hikâyemiz AK Parti'nin hikâyesi işte budur. Her biriniz AK Parti teşkilatının üyesi, yöneticisi olmanın yanında Türkiye'nin her köşesini cansiperane tutan bir uç beyisiniz.