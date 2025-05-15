Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Programı'nda açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 16:29 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Programı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        Title

        "Konuşmanın hemen başında merkez üssü Konya Kulu olan ve Ankara'da hissettiğimiz 5.2 büyüklüğünde depremden dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AK Parti sürekli eğitim merkezi AKSEM Türkiye Yüzyılı'nın mimarlığını üstlenecek kadroları yetiştirecek bir vizyon çalışmasıdır.

        İnşallah bu çalışmalarla il başkanlarımız, ilçe yönetimlerimizle birlikte mahalle temsilciliklerimizden kadın ve gençlik kollarımıza, teşkilatın kılcal damarlarına kadar ulaşacağız. 300 bin teşkilat mensubumuz bu eğitim sürecinden bilginin yanı sıra yüksek bir şuur, özgüven ve mücadele azmiyle çıkacak. Biz her yol arkadaşımızı sadece teşkilat mensubu değil aynı zamanda bu büyük davanın birer neferi, sancaktarı, akıncısı olarak da görüyoruz. Rabbim bizleri millete, memlekete, ümmete ve tüm insanlığa hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Tüm eğitimcilerimize şimdiden teşekkür ediyorum.

        REKLAM

        Biz siyaset sahnesine öylesine çıkmış, tesadüfen çıkmış bir kadro, öyle bir teşkilat asla değiliz. Bizi bir araya getiren, yolu birlikte yürüten ortak bir anlayışımız, ortak hedeflerimiz her şeyden öte ortak bir davamız var.

        Biz AK Parti'nin tabelasını asınca siyaset sahnesine çıkmadık. AK Parti'den önce de vardık. Bizim için tarih AK Parti ile başlamadı. Tarih 100 yıl 200 yıl önce başlamadı. Şu salondaki kadro Malazgirt Meydanı'nda, Alparslan'ın ordusunda her bir neferinin umuduna sahiptir. Cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet ile aynı heyecana aynı imana sahip yürekli bir kadrodur.

        Bu salondaki kadro Çanakkale siperlerinde vatanı uğruna canını vermek için adeta yarışan kahramanlarla aynı cesarete sahip adanmış bir kadrodur. İstiklal savaşında bayrağı, bağımsızlığı için en öne atılan dedelerimizle aynı dava şuuruna sahip kadrodur. AK Parti olarak kötü mazide olarak atiyiz diyorum.

        Çünkü biz nereden geldiğini bilen, ne olduğumuzu bilen, nereye gittiğimizi gayet iyi bilen kadroyuz. Muhalefetten en önemli farkımız budur. Bizim hikâyemiz AK Parti'nin hikâyesi işte budur. Her biriniz AK Parti teşkilatının üyesi, yöneticisi olmanın yanında Türkiye'nin her köşesini cansiperane tutan bir uç beyisiniz.

        Şunu buradaki her bir arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim, biz hem Türkiye'yi hem de kalpleri inşa etmek için bu yola revan olduk. Davamız, misyonumuz büyük. Bizim derdimiz de büyük. Bu yol meşakkatli bir yol, kutlu olduğu kadar zorlu bir yol. Bu yol aşk ister, heyecan ister, gayret ister, gece gündüz millet için çabalama ister, yanıp tutuşma ister.

        Biz yanacağız ki, çevremiz aydınlanacak. Başkaları gibi çıkar için, rant için, rütbe için, makam için, mevki için de çıkmadık. Biz bu yola millet uğruna, vatan uğruna yanmak için çıktık. Şimdi bizim teşkilatımızın her bir mensubu şöyle bir şuurda olacak; biz önce büyük bir milletin mensuplarıyız sonra büyük bir teşkilatın mensuplarıyız. Biz özgüvenli olacağız ki, çevremiz de ülkemiz de özgüvenli olsun. Size bakanlar sizden cesaret alacak. Size bakanlar sizden umut devşirecek, size bakanlar sizden heyecan alacak, sizden hayat alacak. Dünya yıkılsa tarumar olsa sizdeki ruh sizdeki umut, heyecan, cesaret ve fikir dimdik ayakta kalacak.

        Her birinizden bu şuurla bu hassasiyetle omuzlarınızda taşıdığınız ağır yükün bilinciyle hareket etmenizi bekliyorum. Sizlerle Türkiye Yüzyılı ülküsüne giden zorlu mücadelede yol ve dava arkadaşlığı yapmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

        Bu topraklarda bin yıllık tarihimiz bize şu hakikati apaçık göstermiştir. Tüm insanlığın gözbebeği olan bu stratejik coğrafyada Türk, Kürt ve Arap birlikte var olmuş birlikte savaşmış, galibiyeti de mağlubiyeti de hep birlikte yaşamıştır. Coğrafya ve tarih Türk, Kürt ve Arap'ı çözülmez, dağılmaz şekilde birbirine sıkıca bağlamıştır. Malazgirt Türk, Kürt, Arap'ın ortak zaferidir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?