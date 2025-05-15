Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir dönem olmadık bahaneler öne sürülerek ülkemize verilmeyen İHA, SİHA teknolojisinde şimdi dünyada parmakla gösterilen konuma geldik. Ürün almak için başkalarının kapısını çalan bir ülkeyken artık kapısı çalınan bir ülke olduk." dedi.

Deprem bölgesi ile ilgili açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıl sonuna kadar kalan 252 bin konutu da tamamlayarak sene başında 453 bin konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmiş olacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devamla şunları söyledi: "Cumhur İttifakı bitireceğine terör hiç bitmesin, devam etsin' diye yas tutanlar, ağıt yakanlar, ağlaşanlar var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir, kudretli bir devlettir, devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir. Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir. Cumhuriyet'imizin temel niteliklerine dokunulmasına bu işin yaygarasını koparanlardan önce biz karşı çıkarız, biz itiraz ederiz. Ne yapılıyorsa 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek sembolleştirdiğimiz ilkelerimiz çerçevesinde yapılmaktadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapıcı eleştirilere, tekliflere sonuna kadar açığız, bundan memnuniyet duyarız. Ama 'Terörsüz Türkiye' çabalarının zorlaştırılmasına iyi niyetli bakmayız. 'Terörsüz Türkiye' girişimimizle ülkemizin huzurunun, refahının, kalkınmasının, ilerlemesinin önündeki bir engeli daha çekip alıyoruz. Terörsüz Türkiye, en çok da Türkiye ekonomisini şaha kaldıracaktır." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar Haberi Görüntüle "TOBB BİZİ MÜCADELEMİZDE YALNIZ BIRAKMADI" TOBB 2025 yılı hizmet şeref belgesi ve plaket takdimi bu ülkenin kalkınmasının kahramanlarına vefa borcudur. Birliğimizin çatısı altında 10, 20, 30 yılını tamamlayan bundan dolayı hizmet şeref belgelerini almaya hak kazanan üyelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Türk ekonomisinin güçlü potansiyeline inanmaktan hiç vazgeçmediler. TOBB 2025 yılı hizmet şeref belgesi ve plaket takdimi bu ülkenin kalkınmasının kahramanlarına vefa borcudur. Birliğimizin çatısı altında 10, 20, 30 yılını tamamlayan bundan dolayı hizmet şeref belgelerini almaya hak kazanan üyelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Türk ekonomisinin güçlü potansiyeline inanmaktan hiç vazgeçmediler. 23 yılda ne yaptıysak birlikte yaptık, birlikte başardık. Bugün TOBB'un 2 milyona yaklaşan üyesi var. Bu üyelerimiz ülkemiz ihracatının yüzde 99'unu gerçekleştiriyor. Kayıtlı isdihdamın yüzde 71'i sizlerin çatısı altında. Bu gerçeklikten hareketle TOBB'un bütün genel kurullarında bir araya gelmeye büyük önem verdik. Nasıl biz sizlerin yanında olduysak TOBB ailesi olarak siz de hizmet mücadelemizde bizi asla yalnız bırakmadınız.

REKLAM "DÜNYADA PARMAKLA GÖSTERİLEN YERDEYİZ" Türkiye'nin otomobili TOGG'un hayata geçmesini sağladınız. 'Türkiye otomobil yapamaz, arabayı burada üretmiyorlar, hani bunun fabrikası?' diyene kıfayetsize en güzel cevabı yollarımızı süsleyen onbinlerce TOGG ile birlikte verdik. 60 sene önce Devrim otomobili projemiz eften püften sebeplerle sabote edilmişti. TOGG şu an yüzde 30 pazar payıyla yurt içinde lider konumunda. İnşallah seneye yurt dışına ihracı da başlayacak. Artık dünyanın farklı ülkelerinde otomobillerle yanyana milli markamız TOGG'u da göreceğiz. Savunma sanayinde İHA'larda küresel ölçekte ilk üçteyiz. Bir dönem olmadık bahanelerle ülkemize verilmeyen İHA, SİHA teknolojisinde şimdi dünyada parmakla gösterilen konuma geldik. "453 BİN KONUTU TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ" Dün İspanya'da HÜRJET projemiz için önemli bir mutabakat imzalandı. Dikkat edin İspanya diyorum Çatladıkapı değil. Savunma sanayi alanında yakaladığımız ihracat başarısını TOGG'da da elde etmemiz pekala mümkündür. Yeter ki kendimize güvenelim, özgüven sahibi olalım. 6 Şubat depremleri sonrasında TOBB'un bu milletin bir kurumunu olduğunu bir kez daha göstermesi ayrıca takdire şayandı. Depremzedelerimizi yuvalarına kavuşturmak için başlattığımız konut kampanyasına özel sektörün en büyük desteği TOBB tarafından geldi. Ülkemiz ekonomisine 104 milyar doların üzerinde maliyeti olan bu büyük felaketin altından yüzakıyla kalkıyoruz. Dünyanın en büyük şantiyesine çevirdiğimiz deprem bölgesinde inşaat çalışmalarına 7 gün 24 saat esasına göre yürüyor. Sene başında 453 bin konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Deprem bölgesinin ihyası en öncelikli gündemimiz olmaya devam edecek. 23 yıl boyunca beraber çok çalıştık ve 2023 hedeflerine ulaştık. Şimdi gözümüzü 2053'e diktik. Heyecanımızı tazeliyor, yeniliyor her zaman ileriye bakıyoruz.

"50 BİNDEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ" Türkiye'de şu anda Yüksekovaların çok fazla. Hepsi sıraya girdiler. 'Biz de il olmamız lazım' diyorlar. Şu anda Yüksekova havalimanına sahip. Kim ne derse desin, Türkiye ekonomisinin omurgasını temsil eden TOBB'u ülkemizin en saygın kurumlarından biri olarak görüyoruz. Ekonominin sağlıklı ve güvenli bir ortama kavuşmasında, giderek artan belirsizliklerin ortadan kaldırılmasında, iş dünyamızın tüm kesimlerinin önünü görebilmesinde sizlerin yapıcı, yol gösterici politikalar üretmesi bizim için büyük önem taşıyor. Terörsüz Türkiye çabalarımızın menziline kazasız belasız ulaşmasında sizlerin desteği, katkısı kritik öneme sahip. Türkiye 1984 yılından bugüne 41 yıl boyunca bölücü terörün kanlı eylemlerine sahip oldu. Bu süre zarfında 10 binden fazla güvenlik görevlimizi maalesef şehit verdik. 41 yıl boyunca 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Terörün Türkiye'ye doğrudan veya dolaylı maliyeti 2 trilyon doları buluyor. "MERHUM ÖZEL DÖNEMİNDE CESUR ADIMLAR ATILDI" Terör sadece terör olarak kalmadı. Terör üzerinden değişik sektörler ortaya çıktı. Terör baronları diyoruz ya. Terör eylemlerinden örgüt kadar başkaları da şahsi rant elde ettiler. Silah tüccarları, zehir tacirleri, insan kaçakçıları, terörün bölgesinde ve gölgesinde işlerini büyüttüler. Terör meselesi üzerinden siyasi istismar yaptılar. Türkiye dışarıdan şiddet eylemlerine maruz kalırken, içeride bunu fırsata çevirmeye çalışan terör baronlarının da istismarına uğradı. Geçmişte bu meselenin çözümü için bilhassa merhum Özal döneminde çok cesur adımlar atıldı. Dışarıdan olduğu kadar içeriden yapılan sabotajlarla bu engellendi. Göreve geldiğimiz andan itibaren hem ülkemizin demokrasi açığını özellikle kapatmak, terör belasından ülkemizi ve Kürt kardeşlerimizi kurtarmak için hakikaten çok büyük emek verdik. Hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesinden vesayetle mücadeleye, sessiz devrim dediğimiz tarihi nitelikte adımlar attık. Terör örgütünün beslenme alanlarını hamdolsun önemli ölçüde kuruttuk.

"MUHALEFET FETÖ'CÜLERE KOL KANAT GERDİ" Terör örgütü kanlı eylemler yaparken dönem dönem içeride muhalefet iktidarı yıpratmak için bu saldırıları acımasızca kullandı. Topluma korku sarmak, siyaseti terör sopasıyla hizaya sokmak için yıllarca bu eylemler istismar edildi. Terör belasından kurtulma umudu artınca 'bunlar çözmesin de gerekirse devam etsin' diyecek kadar vicdanını kaybedenler çıktı. Tıpkı yakın tarihte Edirne'yi düşmana karşı savunmak için yola çıkan Enver Paşa'ya 'Edirne'ye Enver gireceğine Bulgar' girsin diyenler gibi bize de 'Bunlar yerine biteceğine bitmesin' diyenler çıktı. Biz FETÖ'nün üzerine kararlılıkla gittikçe bu ülkenin ana muhalefet yetkilileri FETÖ'cülere kol kanat geriyordu. 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanları unutmayacağız. Bölücü örgüt çıkıyor, kendini feshettiğini silah bırakacağını açıklıyor. Kanla yazılan ihanet sayfasının tamamen kapanması noktasında önemli bir fırsat penceresi aralanıyor. "YAPICI ELEŞTİRİLERE SONUNA KADAR AÇIĞIZ" Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşlarımız terörden kurtuluyoruz diyerek sokaklarda meydanlarda sevinç halayları çekiyor. Ama bakıyorsunuz birileri adeta karalar bağlamış durumda. Ellerindeki kanlı sektörü, istismar tezgahını kaybetmekten korkanlar neredeyse terör örgütüne yalvaracaklar 'ne olur bizi bırakıp gitme' diye ağlayacaklar. Şunu açık ve net tekrar söylemek isterim. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir, kudretli devlettir. Devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir. 40 yıl boyunca ağır bedeller ödenmiştir fakat Türkiye geldiğimiz noktada bu meseleyi artık hal yoluna koymuştur. Devletinin toprak bütünlüğü, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu olmaz. Ne yapılıyorsa tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek sembolleştirdiğimiz ilkelerimiz çerçevesinde yapılmaktadır. Cumhuriyetimizin temel niteliklerin dokunulmasına öncelikle biz karşı çıkarız. Yapıcı eleştirilere sonuna kadar açığız, bundan memnuniyet duyarız.