Özel hastanenin acil servisinde hastadan ücret alınması mahkemeden döndü

Bayraklı ilçesinde yaşayan Remzi Çopur (56), 8 Temmuz 2023'te göğsünde şiddetli ağrı olduğu şikayetiyle ilçedeki özel bir hastanenin acil servisine başvurdu.

Doktorlar, yüksek ihtimalle kalp krizi geçirdiğini, acilen anjiyo yapılması gerektiğini ancak bulundukları hastanede operasyon yapabilecek doktorun olmadığını belirterek, dilaltı hapı verdikleri hastayı ambulansla aynı şirketin Buca ilçesinde işlettiği hastaneye sevk etti.

Ameliyatın ardından belgeleri inceleyen Çopur, "acilden ambulans ile değil, kendisi haricen müracaat etmiş" gibi işlem yapılması üzerine durumu hastane yönetimine bildirdi. Çopur, ücreti ödemeden ve belgeleri imzalamadan hastaneden çıkış yaptırılamayacağının iletilmesi nedeniyle 29 bin 903 lira ödeme yaptı.

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Hastaneden tedavi gideri olarak ödediği paranın iadesi talebiyle İzmir 10. Tüketici Mahkemesine açtığı davayı kazanan Çopur'a muayene ücretinin faiziyle ödenmesine karar verildi.

"SEDYE ÜZERİNDEYKEN ÜCRET TALEP EDİLDİ"

Emekli Remzi Çopur, tedavi prosedürlerini bildiğini söyledi. Sedye üzerindeyken kendisinden ödeme talep edildiğini belirten Çopur, "Ameliyattan önce acilde sedye üzerinde yatarken görevli geldi, 'ücret almamız lazım' dedi. Can havliyle kendi canımı düşünüyorum, 'ölüyorum burada, beni bir an önce kurtarın, ne ücreti' dedim. Kredi kartımı alıp şifresini sordular, sonra ameliyathaneye çıkardılar" dedi.