Simge Sağın'ın acı günü
Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın, 45 yaşında hayatını kaybetti
Giriş: 15.05.2025 - 15:19 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:19
Simge Sağın, acı bir haberle sarsıldı. Ünlü şarkıcının ablası Nilay Sağın, hayata veda etti. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan Nilay Sağın; hayatını, 45 yaşında kaybetti.Simge Sağın
Nilay Sağın'ın cenazesi yarın (Cuma günü) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nden (Modern Camii) kaldırılıp Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.Simge Sağın'ın ablası nilay Sağın
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