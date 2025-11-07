MEB duyurdu: İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2026 yılı sınav uygulama takvimini yayımladı. Takvimle birlikte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) yapılacağı tarih de kesinleşmiş oldu. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte ayrıntılar…
MEB, 2026 yılına ait sınav takvimini duyurdu. Öğrencilerin eğitim yolculuğunda önemli bir eşik olarak görülen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın tarihi de böylece belli oldu. Devlet desteğiyle eğitimlerini sürdürmeyi hedefleyen öğrenciler için kritik öneme sahip olan İOKBS, bu yıl da ülke genelinde büyük ilgiyle takip edilecek. Sınava ilişkin tarih ve detaylar merak konusu oldu. İşte 2026 bursluluk sınavına dair son gelişmeler…
İOKBS (BURSLULUK SINAVI) NE ZAMAN?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacaktır.
İOKBS NEDİR?
MEB tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, devlet okullarında öğrenim gören ve akademik başarısını kanıtlayan öğrencilere yönelik bir destek programı niteliği taşıyor.