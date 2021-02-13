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MEB'den 1000 meslek lisesine 1000 kütüphane

Milli Eğitim Bakanlığınca, 81 ilde belirlenen 480 mesleki ve teknik Anadolu lisesine mart ayının sonuna kadar kütüphane kurulmasıyla "1000 meslek lisesine 1000 kütüphane" hedefi hayata geçirilmiş olacak

MEB'den 1000 meslek lisesine 1000 kütüphane
AA

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için Ekim 2020'de başlattığı "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında somut adımlar atılmaya devam ediliyor.

Belirlenen okulların altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek kapsamında geçen yıl 164 milyon Türk lirası yatırım yapıldı.

Proje kapsamında 520 mesleki ve teknik Anadolu lisesine kütüphane kuran Bakanlık, geriye kalan 480 kütüphanenin kurulması için ödenekleri illere gönderdi.

"Projenin her bir bileşeniyle ilgili çok kapsamlı adımlar atıyoruz"
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak diğer taraftan okullar arası başarı farklarını azaltmak için "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesini hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Bunun okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje olduğunun altını çizen Özer, "Projenin her bir bileşeniyle ilgili çok kapsamlı adımlar atıyoruz." diye konuştu.

Projenin süresini bir yıl olarak belirlediklerini anımsatan Özer, öncelikle okulların altyapısını iyileştirmeyi ve imkanlarını zenginleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Özer, ekimde başlayan proje kapsamında ilk adımı çok kısa sürede attıklarını dile getirerek, "Her ilde en az bir okulda olmak üzere 81 ilde 520 yeni kütüphaneyi 2020'de kurduk. 2021'de 480 yeni kütüphane kurmak için hazırlıklarımıza başladık. Gerekli ödenek desteklerimizi illerimize gönderdik. Martın sonuna kadar 480 yeni kütüphanemiz de tamamlanmış olacak. Böylece proje kapsamında belirlediğimiz '1000 meslek lisesine 1000 kütüphane' hedefine ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"Laboratuvar ve atölyeler güncellendi"
Proje kapsamında seçilen okulların eğitim ortamlarını zenginleştireceklerinin altını çizen Özer, şunları kaydetti:

"Okullarımızın mevcut laboratuvar ve atölyelerini de güçlendiriyor ve yenilerini yapıyoruz. Bu kapsamda okullarımızda 2020'de yaklaşık 85 milyon liralık yatırım yaparak takvim kapsamında öncelikli olarak belirlenen okullarımızda gerekli çalışmaları tamamladık. Yatırımlarımıza 2021'de de devam edeceğiz. 2021'de 115 milyon liralık ilave yatırım yapacağız. Böylece seçtiğimiz 1000 okulun mevcut laboratuvar ve atölyelerinin güncellenmesi tamamlanacak. Ayrıca her okulumuza en az bir yeni laboratuvar veya atölye yapacağız."

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