MEB "Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kılavuzu" yayımladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 17 Haziran 2025 itibarıyla uygulamaya konulan Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı (2025–2029) hedefleri doğrultusunda hazırlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kurulu Yönergesi", 22 Ekim 2025'te yürürlüğe girdi.

Yönerge hükümleri uyarınca, eğitim ve öğretim kurumlarında gerçekleştirilen yapay zeka uygulamalarında, etik ilkelere uygunluğun sağlanması amacıyla öğretmenler ile Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimleri tarafından Yapay Zeka Uygulamaları Etik Beyan Bildirim Sistemi üzerinden Etik Beyan Formu'nun çevrim içi olarak doldurulması esası getirildi.

Bu çerçevede, Bakanlık bünyesinde yürütülen yapay zeka uygulamalarına yönelik etik ilkelerin belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları açıklamak, Yapay Zeka Uygulamaları Etik Üst Kurulu, il ve ilçe kurulları ile okul yapay zeka etiği ekiplerinin oluşumu, yapısı, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeleri ortaya koymak amacıyla "Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kılavuzu" hazırlandı.

REKLAM

Kılavuzda yer alan etik ilkeler kapsamlı literatür taraması sonucunda ulusal ve uluslararası politika belgeleri ile Bakanlık tarafından yayımlanan Yapay Zeka Etiği Tavsiyeleri dikkate alınarak oluşturuldu.