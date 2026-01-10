Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Eğitim MEB "Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kılavuzu" yayımladı

        MEB "Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kılavuzu" yayımladı

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yürütülen yapay zeka uygulamalarına ilişkin etik ilkelerin belirlenmesi, uygulanması ve izlenmesine yönelik usul ve esasları düzenlemek amacıyla "Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kılavuzu" yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 17:35 Güncelleme: 10.01.2026 - 17:35
        MEB "Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kılavuzu" yayımladı
        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 17 Haziran 2025 itibarıyla uygulamaya konulan Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı (2025–2029) hedefleri doğrultusunda hazırlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kurulu Yönergesi", 22 Ekim 2025'te yürürlüğe girdi.

        Yönerge hükümleri uyarınca, eğitim ve öğretim kurumlarında gerçekleştirilen yapay zeka uygulamalarında, etik ilkelere uygunluğun sağlanması amacıyla öğretmenler ile Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimleri tarafından Yapay Zeka Uygulamaları Etik Beyan Bildirim Sistemi üzerinden Etik Beyan Formu'nun çevrim içi olarak doldurulması esası getirildi.

        Bu çerçevede, Bakanlık bünyesinde yürütülen yapay zeka uygulamalarına yönelik etik ilkelerin belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları açıklamak, Yapay Zeka Uygulamaları Etik Üst Kurulu, il ve ilçe kurulları ile okul yapay zeka etiği ekiplerinin oluşumu, yapısı, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeleri ortaya koymak amacıyla "Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kılavuzu" hazırlandı.

        Kılavuzda yer alan etik ilkeler kapsamlı literatür taraması sonucunda ulusal ve uluslararası politika belgeleri ile Bakanlık tarafından yayımlanan Yapay Zeka Etiği Tavsiyeleri dikkate alınarak oluşturuldu.

        Kılavuzda ayrıca, Etik Beyan Formu doldurma yükümlülüğünün hangi durumlarda doğduğu ve uygulayıcıların bu kararı hangi ölçütlere göre vereceği örneklerle açıklandı.

        Ayrıca, etik ihlal kavramı ile etik ihlal bildirimlerinin alınması, kayıt altında tutulması, değerlendirilmesi ve izlenmesine ilişkin süreçler ayrıntılı olarak ele alındı.

        YAPAY ZEKA UYGULAMALARI ETİK BEYAN SİSTEMİ

        Eğitim ortamlarında yapay zeka kullanımının etik ilkelere uygunluğunu sağlamak amacıyla geliştirilen "Yapay Zeka Uygulamaları Etik Beyan Sistemi (YAZEK)" 2 Şubat itibarıyla kullanıma açılacak. Sistem aracılığıyla etik beyanların çevrim içi olarak alınması ile etik ihlal bildirimlerinin sistematik biçimde kaydedilmesi ve değerlendirilmesi sağlanacak.

        Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kılavuzu ile YAZEK, yapay zeka teknolojilerinin eğitim ortamlarında etik ilkelere dayalı, güvenli, kapsayıcı ve eğitsel değeri yüksek bir çerçevede kullanılmasını güvence altına almayı, öğrenci, öğretmen ve veliler açısından şeffaf ve sorumlu bir uygulama zemini oluşturmayı amaçlıyor.

        Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kılavuzu'na "ttkb.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

