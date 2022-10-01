Eylül ayının sona ermesinin ardından Meclis'in ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Yeni yasama yılı Ekim ayı itibarıyla başlarken, Meclis'in gündeminde hangi konuların görüşüleceği birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki Meclis ne zaman açılıyor? TBMM gündeminde neler, hangi konular olacak? İşte detaylar...