Meclis önünde beyaz Toros marka aracını yakan şüpheli tutuklandı!

Başkentte Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde dün gerçekleşen olayda, M.E.F. adlı şüpheli beyaz renkli Toros marka aracını yakmıştı. Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar denildi: "19 Ağustos günü saat 09.00 sıralarında Çankaya İlçesi TBMM önü İçişleri Bakanlığı karşısında 33 FC 312 plakalı aracını yakan şüpheli M. E. F. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, adı geçen şüpheli, sevk edildiği Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince 20.08.2025 tarihinde tutuklanmış olup, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir."