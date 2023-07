Bu senaryolar felakete yol açabilir, ancak her bir et paketindeki emici ped 40 grama kadar sıvı tutabilir, bu sıvıyı katmanları arasında hapseder ve başka şeylere bulaşmasını engeller. Aynı zamanda kozmetik bir amaca da hizmet ediyor çünkü kim durgun sularda yüzen et almak ister? Artık et paketlerinde neden ped olduğunu öğrendiğimize göre, o pedin neyden yapıldığını öğrenmenin zamanı geldi.