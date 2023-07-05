O küçük bez can sıkıcı olabilir ama sizin güvenliğiniz için var. Çiğ et çok miktarda sıvıyı dışarı atar. Etin dışarıya attığı bu sıvı genellikle kanla karıştırılır, ancak su ve miyoglobin karışımıdır ve bu sıvı Salmonella, Yersinia ve E. coli gibi potansiyel olarak tehlikeli bakterileri barındırabilir. Etinizi düzgün bir şekilde pişirmek sizi her türlü riskten korumalıdır, ancak ya suyun bir kısmı tezgahınıza dökülürse ya da buzdolabınızın ambalajından dışarı sızarsa ne olur?