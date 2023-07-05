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Bütün gün oturduğunuzda vücudunuza ne olur? Bu hastalıklara yakalanma riskini yüzde 90 artırıyor!

Gün içinde ne kadar oturuyorsunuz? Çok gibi görünmüyor, ancak zamanımızın ne kadarının oturarak geçtiğini gerçekten incelediğimizde, oldukça şok edici olabilir. Kahvaltı yapmak için oturuyoruz, işe giderken arabada oturuyoruz, işte masamıza oturuyoruz, öğle yemeğinde oturuyoruz, toplantılarda oturuyoruz, eve giderken arabada oturuyoruz, akşam yemeğinde oturuyoruz ve akşam televizyon seyrederken oturuyoruz… İşten önce veya sonra bir saatlik egzersiz ekleseniz bile, günün çoğu oldukça hareketsiz geçebilir.

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  • Bütün gün oturduğunuzda vücudunuza ne olur? Bu hastalıklara yakalanma riskini yüzde 90 artırıyor!

    Elbette egzersiz yapmak sağlığımız için önemli ve faydalıdır, ancak yoğun bir ter seansı bile çok fazla oturmanın tehlikelerinden daha ağır basamaz. Akademik tıp dergisi Annals of Internal Medicine'de Ocak 2015'te yapılan bir inceleme, ne kadar egzersiz yaparsanız yapın, uzun süre hareketsiz kalmanın sağlık sorunlarına neden olduğunu bildirdi.
  • Bütün gün oturduğunuzda vücudunuza ne olur? Bu hastalıklara yakalanma riskini yüzde 90 artırıyor!

    Aşırı oturma veya hareketsiz bir yaşam tarzı maalesef kültürümüzde norm haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, fiziksel hareketsizlik aslında dünya çapında yetişkinler arasında dördüncü önde gelen ölüm risk faktörüdür.
  • Bütün gün oturduğunuzda vücudunuza ne olur? Bu hastalıklara yakalanma riskini yüzde 90 artırıyor!

    Annals of Internal Medicine raporunda, uzun süre oturmanın vücudumuzda haftada birkaç kez egzersiz yaparak geri alınamayacak değişikliklere neden olduğu bulundu. Aşırı oturma, kalp hastalığı, kanser ve zayıf kemik yoğunluğu riskinin artmasına neden olur.

    Günde sekiz ila on iki saat oturmak, tip 2 diyabet riskini yüzde 90 oranında artırıyor.

    Neyse ki, oturmaya ara vermek, hatta sadece ayağa kalkıp bir dakika gerinmek bile bu riskleri gidermeye yardımcı olabilir.
  • Bütün gün oturduğunuzda vücudunuza ne olur? Bu hastalıklara yakalanma riskini yüzde 90 artırıyor!

    ÇOK FAZLA OTURUYORUZ!

    Günümüzde insanların çok fazla oturdukları oldukça açık. Bir Huffington Post anketine göre, ortalama bir yetişkin uyanık olduğu saatlerin yüzde 60'ını hareketsiz geçiriyor ve günde altı saatten fazla oturuyor.
  • Bütün gün oturduğunuzda vücudunuza ne olur? Bu hastalıklara yakalanma riskini yüzde 90 artırıyor!

    Mayo Clinic kısa bir süre önce, araştırmacıların günde iki saatten daha az bir süre televizyon veya herhangi bir ekranın önünde oturan insanları dört saat veya daha fazla oturanlarla karşılaştırdıkları bir araştırmayı bildirdi. Dört saatten fazla oturanların (nedeni ne olursa olsun) birinci gruptakilere göre yüzde 50 daha fazla ölüm şansı vardı. Ayrıca kalp hastalığı riskinde yüzde 125 artış vardı. Bu sonuçlar, katılımcılar ne kadar egzersiz yaparsa yapsın doğruydu.
  • Bütün gün oturduğunuzda vücudunuza ne olur? Bu hastalıklara yakalanma riskini yüzde 90 artırıyor!

    Yani siz ve iş arkadaşınız bütün gün işte oturursanız, maraton koşan bir futbol annesi olsanız ve o bilgisayar oyunu oynayan bir kanepede patates olsa bile, aynı sağlık risklerine sahip olacaksınız. Sizin gibi maraton koşucuları gibi aşırı egzersiz yapanların, egzersiz yapmadıkları zamanlarda hareketsiz kalma olasılıkları daha da yüksektir. Bunun nedeni biz egzersiz yapanların oturma hastalığına karşı bağışıklığımız olduğunu varsaymamız olabilir, ancak görünüşe göre başımız aynı derecede belada.

    İşte bu yazıyı okurken bile vücudunuzda meydana gelen değişikliklerden sadece birkaçı…
  • Bütün gün oturduğunuzda vücudunuza ne olur? Bu hastalıklara yakalanma riskini yüzde 90 artırıyor!

    Kaslarımız zayıflıyor

    Muhtemelen çok fazla oturduğumuzu biliyoruz, ama bu nasıl bu kadar tehlikeli olabilir? Gerçekten de bedenlerimizin hareket etmesi gerektiği gerçeğine iniyor. Uzun süre oturmak, kaslarımızdan başlayarak her vücut sistemini gerçekten etkiler. İş yerinde masanızda otururken veya telefonla konuşurken, hepimiz doğal olarak ekrana doğru eğilerek boynumuzu zorlarız.
  • Bütün gün oturduğunuzda vücudunuza ne olur? Bu hastalıklara yakalanma riskini yüzde 90 artırıyor!

    Sertifikalı güç ve kondisyon uzmanı Douglas Lentz, Women's Health'a bütün gün oturmanın omurgayı destekleyen tüm kasları da etkilediğini söyledi. "Bütün gün oturduğunuzda, kalça fleksörleriniz ve hamstringleriniz kısalır ve gerilirken, omurganızı destekleyen kaslar zayıflar ve sertleşir" diye açıkladı. Bu, elbette gelecekte aktif olmayı zorlaştırabilecek kronik ağrıya yol açar.
  • Bütün gün oturduğunuzda vücudunuza ne olur? Bu hastalıklara yakalanma riskini yüzde 90 artırıyor!

    Kronik durumlar

    Bütün gün oturmaktan zarar gören sadece sırt kaslarımız değildir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, günün büyük bir bölümünde oturmak kalp hastalığı ve şeker hastalığı ile ilişkilendirilmiştir. Ne kadar uzun oturursak, vücudumuz o kadar az kalori yakar. Kaslarımızı kullanmadığımız için kalbimiz o kadar sert veya hızlı pompalamak zorunda kalmaz, bu da yağ asitlerinin birikmesine ve kalbi daha kolay tıkamasına izin verir. Aslında, çok hareketsiz olan veya günün büyük bir kısmını oturarak geçiren kişilerin kalp hastalığına yakalanma olasılığı, gün boyunca aktif olan kişilere göre iki kat daha fazladır. Aşırı oturma, artan tip 2 diyabet ve kanser oranlarıyla da bağlantılıdır.
  • Bütün gün oturduğunuzda vücudunuza ne olur? Bu hastalıklara yakalanma riskini yüzde 90 artırıyor!

    Bilinç kararması

    Çok uzun süre oturmak beynimizi bile etkiler. Kaslarımızı hareket ettirdiğimizde, kalbimiz beyne taze, oksijenli kan pompalar. Uzun süre oturmak, beyin fonksiyonu da dahil olmak üzere vücudumuzun tüm fonksiyonlarını yavaşlatır. İş bilgisayarınızın başında geçen uzun bir günün ardından kendinizi kötü hissettiyseniz, bunun nedeni aşırı oturmanın depresif hissetmekle bağlantılı olması olabilir. Harvard Üniversitesi'ndeki bir blog gönderisine göre, aşırı oturma, bunama riskinin artmasıyla bile bağlantılı.
  • Bütün gün oturduğunuzda vücudunuza ne olur? Bu hastalıklara yakalanma riskini yüzde 90 artırıyor!

    Kalk ve hareket et

    Bu sorun ciddi olsa da aslında düzeltmesi oldukça basit. Gün içinde tek yapmamız gereken ayağa kalkıp biraz dolaşmak. Gün boyunca daha aktif olmak için ofisteki işinizden vazgeçmenize gerek yok. Gün boyunca genellikle bir masada oturuyorsanız, yöneticinize alternatif bir masanın bir seçenek olup olmadığını sorun. Bazı şirketler aslında çalışanlarına ayakta durma veya koşu bandı masaları sunar.
  • Bütün gün oturduğunuzda vücudunuza ne olur? Bu hastalıklara yakalanma riskini yüzde 90 artırıyor!

    Patronunuz bir koşu bandı masası için parayı çöpe atmaya hazır değilse, gün boyunca bol bol ayakta durma ve yürüme molaları planladığınızdan emin olun. Ayakta duran bir masanız olmasa bile, telefonu kullanmak veya mesaj yazmak için ayakta durabilirsiniz. En iyi iş arkadaşınızı aramak veya ona e-posta göndermek yerine, fazladan bir aktivite yapmak için masasına gidin. En az saatte bir, birkaç dakika ayağa kalkın ve ofiste bir tur yürüyün.
  • Bütün gün oturduğunuzda vücudunuza ne olur? Bu hastalıklara yakalanma riskini yüzde 90 artırıyor!

    Ayakta durmanız veya yürümeniz gerektiğini hatırlatmak için telefonunuzun alarmını kurmayı deneyin. Bu konuda yardımcı olacak uygulamalar bile var, örneğin 'Ayağa kalk!'
  • Bütün gün oturduğunuzda vücudunuza ne olur? Bu hastalıklara yakalanma riskini yüzde 90 artırıyor!

    Ofiste işleri gerçekten alt üst etmek istiyorsanız, toplantılarda ayağa kalkmayı deneyin. Elbette, ilk başta tamamen garip gelecek, ancak sadece kalp hastalığından ölme şansınızı düşürmeye çalıştığınızı açıklarsanız, harika bir yeni akım başlatabilirsiniz. Daha da iyisi, yalnızca bir veya iki kişiyle buluşuyorsanız, toplantı odasında oturmak yerine birlikte yürüyüşe çıkmayı düşünün. Biraz aktivite ve temiz havadan sonra herkes kendini daha iyi hissedecek.
  • Bütün gün oturduğunuzda vücudunuza ne olur? Bu hastalıklara yakalanma riskini yüzde 90 artırıyor!

    Evde, yapabileceğiniz her yerde egzersiz yapmaya çalışın. Genel bir kural olarak, ne kadar çok aktivite o kadar iyidir.
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