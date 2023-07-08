Yıllar içinde, 'Pozitif Psikoloji' içinde giderek artan araştırmalara ve felsefeden antropolojiye, teolojiden nörobilime kadar diğer disiplinleri keşfetmeye dayanarak, mutluluk anlam ve hazzın bütünleşmesi olarak anlamanın ötesine geçti.

Mutluluğun en faydalı bulduğum tanımı için bir asırdan fazla bir süre önce Helen Keller'in şu sözlerinden yararlanıyor: "Bana göre mutluluğun tek tatmin edici tanımı bütünlüktür." Son birkaç on yılda psikologlar tarafından yürütülen çok sayıda araştırma, mutluluğu geliştirmenin değerine açıkça işaret ediyor. Bu değer, mutluluk deneyiminin doğasında var olan bariz yararın ötesine uzanır: iyi hissetmenin iyi hissettirdiği gerçeği!

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İşte sadece birkaç örnek:

- Artan mutluluk, kişisel ve profesyonel ilişkileri geliştirir.

- Mutluluk, daha güçlü bir bağışıklık sistemi ile ilişkilidir ve daha mutlu insanlar daha uzun yaşar.

- Mutluluk ve nezaket yakından bağlantılıdır, çünkü mutluluk insanların daha nazik ve cömert davranmasını sağlar ve karşılığında cömertlik ve nezaket mutluluğa katkıda bulunur.

- İşyerinde daha iyi bir refah duygusu, çalışanların elde tutulma ve bağlı kalma oranlarını artırır, yeniliği teşvik eder, tükenmişliği azaltır ve hem çalışanların üretkenliğini hem de kurumsal performansı artırır.

Mutluluğun bu somut ve ölçülebilir faydaları göz önüne alındığında, mutluluğa değer vermemiz ve değer vermemiz doğal görünüyor.

Öte yandan mutluluğa aşırı vurgu yapmanın kendi kendini baltalayabileceğini öne süren araştırmalar da var. Örneğin, Denver Üniversitesi ekibi tarafından 2011'de yapılan bir araştırma, mutluluğa yüksek değer veren insanların yalnız olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu. Mutsuzluk ve hatta depresyonla yakından bağlantılı bir özellik.