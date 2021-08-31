Mehmet Akif Ersoy açıkladı: Taliban'ın infaz fotoğrafı asılsız

"Taliban'ın infaz fotoğrafı asılsız" 0:00 / 0:00

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Mehmet Akif Ersoy'un paylaşımı şöyle:

"Taliban’ın helikopterle birini astığına dönük haberler asılsız. Helikopteri kullanan da asılı gibi görünen de zaten Taliban.

Asıldığı söylenen kişi orada Taliban bayrağını açmaya çalışıyor ancak beceremiyor. Görüntü de farklı algılanarak paylaşılıyor."

— Mehmet Akif ERSOY (@ersoyakif1) August 31, 2021

15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından örgütün mensupları, birçok yerde Amerikan yapımı silahlarla ve araçlarla fotoğraflanmıştı. Bunlardan biri de Black Hawk helikopteri.