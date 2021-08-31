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Mehmet Akif Ersoy açıkladı: Taliban'ın infaz fotoğrafı asılsız

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve Afgan ordusunun Kabil'i teslim etmesi sonrasında Taliban birçok silah ve mühimmatın sahibi oldu. Dün ise ortaya çıkan bir görüntü sosyal medyada olay oldu. Taliban'ın infaz ettiği bir kişiyi helikopterden sarkıttığı iddia edildi. Ancak bölgede bulunan Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un aktardığı bilgiye göre haberler asılsız. Asıldığı söylenen kişi Taliban bayrağını açmaya çalışan bir Taliban mensubu.

Mehmet Akif Ersoy açıkladı: Taliban'ın infaz fotoğrafı asılsız
"Taliban'ın infaz fotoğrafı asılsız"
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HABERTURK.COM

Mehmet Akif Ersoy'un paylaşımı şöyle:

"Taliban’ın helikopterle birini astığına dönük haberler asılsız. Helikopteri kullanan da asılı gibi görünen de zaten Taliban.

Asıldığı söylenen kişi orada Taliban bayrağını açmaya çalışıyor ancak beceremiyor. Görüntü de farklı algılanarak paylaşılıyor."

15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından örgütün mensupları, birçok yerde Amerikan yapımı silahlarla ve araçlarla fotoğraflanmıştı. Bunlardan biri de Black Hawk helikopteri.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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