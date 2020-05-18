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Mehmet Ali Erbil aylar sonra canlı yayında

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun bir aradan sonra sosyal medyada gerçekleştirilen bir programa konuk oldu

Mehmet Ali Erbil
HABERTURK.COM

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle yaklaşık 235 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılmıştı.

Evde tedavisi devam eden Erbil, uzun bir süre sonra ilk kez Tolga Yüce'nin sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği canlı yayına konuk oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasından haberi olmadığını dile getiren 63 yaşındaki Erbil, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

İyiyim, çok şükür. Sokağa çıkma kısıtlamasından haberim yoktu. Kendime geleyim de, çok az kaldı. Evde tedavim devam ediyor. Güzel günler gelecek.

Mehmet Ali Erbil, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle sevenlerine "Evde kalın" çağrısı yapmayı da ihmal etmedi.

"HEPİNİZE SELAMI VAR"

Öte yandan Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumunu menajeri Stelyo Pipis açıklamıştı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Stelyo Pipis, şu ifadeleri kullanmıştı:

Dinleniyor iki gözümün çiçeği... Görüntülü konuştuk, hepinize selamı var. Allah seni korusun canımın içi...

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