Mehmet Ali Erbil: Biz hiçbir yerimizi açmıyoruz!

"Biz hiçbir yerimizi açmıyoruz!" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Yeniköy'deki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı. Elinde bir demet sarımsak ile görülen Erbil, "Kötü ruhları kovacağız!" diyerek, espri yaptı.

Muhabirlerin, "Piyasadaki vampirleri yanınızdan uzaklaştırmak için mi sarımsak ile geziyorsunuz?" sorusuna yanıt veren ünlü şovmen, "Yok, benim aram herkes ile iyidir." ifadelerini kullandı.

"ESKİ BALDIZLA ÇALIŞIYORUZ"

Kilo verdiği gözlerden kaçmayan Erbil'in, eski eşi Tuğba Coşkun'un diyetisyen kardeşi Şeyda Çoşkun'la sağlıklı yaşam için formda kalma çalışmaları üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Konuyla alakalı konuşan Mehmet Ali Erbil, "Eski baldızla çalışıyoruz. Her şey güzel gidiyor." açıklamasını yaptı.

"GEÇMİŞLERİNE BAKSINLAR"

Geçtiğimiz günlerde Tiktok'a katılan Erbil, davalık olduğu şarkıcı Ece Ronay ile aynı platformda denk gelmesi hakkındaki görüşleri sorulunca ise şu ifadeleri kullandı:

Beni kesinlikle bulaştırmayın. Mehmet Ali Erbil varken Ece'ler mi vardı Allah aşkına! Biz 40 yıldır bu piyasadayız. 40 yıldır ailelere konuk olmuş, girmişim. Onlar nereye girmişler? Bir baksınlar geçmişlerine, ondan sonra konuşsunlar.

"BİZ HİÇBİR YERİMİZİ AÇMIYORUZ"

"Ece Hanım sizinle ilgili bir açıklama yaptı." sorusu üzerine ise Erbil, "Onlar kamuoyunda paylaştı ama biz tüm gerçekleri mahkemede paylaşacağız. O tür laflar biliyorsunuz suç teşkil ediyor. Birçok insan Tiktok'ta üstlerini açarak meşhur oluyor ama biz hiçbir yerimizi açmıyoruz." dedi.