Mehmet Ali Erbil, dans edip turistlerden para topladı
Mehmet Ali Erbil, bir restoranda dans edip Arap turistlerden para topladı. Erbil'in o anları sosyal medyada gündem oldu
Giriş: 06.05.2024 - 15:28 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:28
"Mehmet Ali'dir, ne yapsa yeridir"...
67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, gittiği bir restoranda sergilediği hareketlerle yine dikkat çekti. Erbil, restoranda dans edip Arap turistlerden para topladı.
Mehmet Ali Erbil'in o anları sosyal medyada gündem oldu.
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