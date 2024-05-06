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        Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil, dans edip turistlerden para topladı - Magazin haberleri

        Mehmet Ali Erbil, dans edip turistlerden para topladı

        Mehmet Ali Erbil, bir restoranda dans edip Arap turistlerden para topladı. Erbil'in o anları sosyal medyada gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 15:28 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:28
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        Dans edip turistlerden para topladı
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        "Mehmet Ali'dir, ne yapsa yeridir"...

        67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, gittiği bir restoranda sergilediği hareketlerle yine dikkat çekti. Erbil, restoranda dans edip Arap turistlerden para topladı.

        Mehmet Ali Erbil'in o anları sosyal medyada gündem oldu.

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        #Mehmet Ali Erbil
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