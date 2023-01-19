Mehmet Ali Erbil hakim karşısında: Oyuna geldim

Kimik tespiti yapılan Mehmet Ali Erbil, aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu söyledi.

Mehmet Ali Erbil savunmasında, "Böyle bir olayın tuzak olduğunu düşünüyorum. Ben Z kuşağına hiçbir fayda gözetmeksizin yardım etmek istedim, klipte oynadım. Teklif onlardan gelmişti. Sonrasında arkadaş olduğumuza dair kamuoyuna açıklama yapıldı. Ben bu yaşıma kadar 4 evlilik ve ilişkiler yaşadım ancak hiçbir şekilde taciz ve şiddet söz konusu olmadı. Tuzağa geldim. Bana görüntülü telefon açtı ve bu görüntülerde müstehcen görüntüleri vardı. Evine davet etti. Adresini bilmiyordum, adresini verdi. Sonrasında asistanım devreye girdi ve 'ben muhatap olacağım' dedi. Kendisi asistanımla diyaloglara girdi. Taciz olarak nitelendirerek prim yaptı. Oyuna getirildiğimi düşünüyorum" dedi.