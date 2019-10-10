Dizi oyuncusu ve dublaj sanatçısı olan Mehmet Çepiç 8 Şubat 1962 (57 yaşında) yılında Ankara’da doğmuştur. Mehmet Çepiç, Ferda Çepiç ile evli ve Doğa ile Güneş isimlerinde 2 çocukları vardır. Asıl adı Mehmet Yaşar Çepiç’tir. İlköğretim ve lise yıllarını Ankara’da geçiren Mehmet Çepiç daha sonra 1980 yılında tiyatrocu Erkan Yücel’in kurduğu Ankara Halk Tiyatrosuna gidip fareyi Öldürmek adlı oyunuyla profesyonel olarak tiyatro oyunculuğuna adımını atmış, 1981 yılında TRT’de seslendirme yapmaya başlamıştır. 1997’de İstanbul’a transfer olan Mehmet Çepiç, İstanbul-Ankara arasında mekik dokumaya başlamıştır. 1982-1990 yılları arasında TRT’de sunuculuk, seslendirme ve oyunculuk yaparak devam etmiştir
TRT tarafından hazırlanarak 2003 yıllarında Yazar Kemal Tahir anısına çekilen Esir Şehrin İnsanları isimli dizide başrol oynamış ve daha sonra Ankara Sanat tiyatrosunda Yılmaz Güney’in yazdığı Salpa isimli oyunda Nurhan Özenen, Nilbanu Engindeniz, Levent Ülgen, Erol Demiröz, Ali Erkazan, Altan Erkekli ile beraber rol almıştır. Sonrasında 2 yıl boyunca Flash TV ‘de yapımcı ve oyuncu olarak görev almıştır. 1997 yıllarından sonra ATV, Kanal D, Show TV gibi özel kanallarının yerli dizilerinde oynamaya başlamıştır.
Türkiye’nin sevilerek takip edilen ve izlenen dizilerinde yardımcı rollerde bazen iyi bazen kötü adamı başarıyla canlandıran ve izleyici hafızasında yer edebilen oyunculuğu ile her zaman dikkat çekmeyi başaran usta oyuncu, son olarak ATV ekranlarının fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz’in Komiser Mithat Bozok karakterini canlandırarak yine dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Kaleli Ailesinin yakın akrabası olan Komiser, rolü gereği her fırsatta Tahir ve Nefes’ in yanında olmuş her konuda onlara destek olmuştur.
Pazardan pazara ve pazar programıyla 2 adet ödülün sahibi olmuştur. Mehmet Çepiç aynı zamanda Mint Akademi’de eğitmen olarak oyunculuk dersleri vermektedir.
Mehmet Çepiç’in Oynadığı Diziler:
- 2019- Tek Yürek – Mehmet Selim
- 2018- Aliya – Radovan
- 2018- Sen Anlat Karadeniz – Başkomiser Mithat
- 2015- Göç Zamanı – Muhtar
- 2015- Yunus Emre Aşkın Yolculuğu – Ahi Mesud
- 2015- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – Altan Bey
- 2014- Filinta – Vardarlı Ömer Ali Paşa
- 2014- Arka Sokaklar – Mahir
- 2010- Sakarya Fırat – Kulaksız
- 2008– Kardelen
- 2008- Hicran – Poyraz
- 2008- Dur Yolcu – Dimitriyati
- 2008 - Adanalı – Komiser Samet
- 2007 - Kod Adı Kaos – Onat
- 2007 - Kara Güneş
- 2007 - Hakkını Helal Et – Cemil
- 2007 - Ertelenmiş Hayatlar
- 2006 - Hacı – Abbas Akar
- 2005 - Nehir – Cafer
- 2005 - Naciye’yi Kim Sevmez – Ümit
- 2005 - Kaleiçi – Erdinç Öztürk
- 2005 - Beşinci Boyut – Rüstem Ağa
- 2004 - Büyük Buluşma
- 2004 - Aşkımızda Ölüm Var – Reşit Canoğlu rolünü üstlenmiş
- 2003 - Gelin – Aram
- 2003 - Esir Şehrin İnsanları – Ahmet
- 2002 - Berivan – Sinan
- 2001 - Vasiyet
- 2001 - Aşkına Eşkıya – Mehmet
- 2000 - Zor Hedef – Poyraz
- 2000 - Paşa Baba Konağı – Lodos Arif
- 2000 - Merdoğlu
- 2000 - Melek Hanım
- 1999 - Aşkın Dağlarda Gezer – Gesi
- 1998 - Sıcak Saatler – Doğan
- 1997 - Eltiler
- 1997 - Can Ayşecik – Fısfıs
- 1996 - Ramazan 96
- 1995 - Oğlum Adam Olacak
- 1994 - Umut Dünyası – Mehmet
- 1992 - Üç Aşağı Beş Yukarı
Mehmet Çepiç’in Oynadığı Filmler:
- 2019 – Deutschland ist Heim
- 2017 – Karımı Gördünüz Mü? – Yaşar
- 2014 – Kod Adı K.O.Z. – Tahsin
- 2011 – Korkma – Kuşçubaşı Eşref
- 2010 – Veda – Komutan
- 2009 – Mazi Yarası – Hilmi
- 2009 – Bozkırda Bir Çiçek – Doktor Yalçın
- 2008 – Son Cellat – Avukat
- 2008 – Girdap – Acentacı
- 2007 – İstiklal – Şahin Bey
- 2007 – İstiklal – Kara Yılan – Kara Yılan Mehmet rolünü oynamış
- 2007 – Sözün Bittiği Yer – Yönetmen
- 2007 – Hacı Bayram Veli – II. Murat Han
- 2007 – Deliler / Rapor – Dr. Tahsin rolünü oynamıştır.
- 2006 – Kınalı Kuzular – Ezine’li Yahya Çavuş – Yahya Çavuş
- 2004 – Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım
- 2001 – Oyun
- 1999 – Salkım Hanımın Taneleri
- 1997 – Avcı
- 1993 – Mavi Sürgün – Cevat’ı Bodrum’a götüren Jandarma Eri rolünü oynamıştır.
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