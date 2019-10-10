Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBiyografiMehmet Çepiç (Komiser Mithat Bozok) Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli?

Mehmet Çepiç (Komiser Mithat Bozok) kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in komiseri Mithat Bozok karakteriyle tanıdığımız Mehmet Çepiç aynı zamanda Dublaj sanatçısıdır. sevilen oyuncu dizide sergilediği performansıyla merak konusu oldu. başarısıyla kendinden söz ettiren usta oyuncuyu gelin bir de yakından tanıyalım...

Mehmet Çepiç (Komiser Mithat Bozok) Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli?

 Dizi oyuncusu ve dublaj sanatçısı olan Mehmet Çepiç 8 Şubat 1962 (57 yaşında) yılında Ankara’da doğmuştur. Mehmet Çepiç, Ferda Çepiç ile evli ve Doğa ile Güneş isimlerinde 2 çocukları vardır. Asıl adı Mehmet Yaşar Çepiç’tir. İlköğretim ve lise yıllarını Ankara’da geçiren Mehmet Çepiç daha sonra 1980 yılında tiyatrocu Erkan Yücel’in kurduğu Ankara Halk Tiyatrosuna gidip fareyi Öldürmek adlı oyunuyla profesyonel olarak tiyatro oyunculuğuna adımını atmış, 1981 yılında TRT’de seslendirme yapmaya başlamıştır. 1997’de İstanbul’a transfer olan Mehmet Çepiç, İstanbul-Ankara arasında mekik dokumaya başlamıştır. 1982-1990 yılları arasında TRT’de sunuculuk, seslendirme ve oyunculuk yaparak devam etmiştir

TRT tarafından hazırlanarak 2003 yıllarında Yazar Kemal Tahir anısına çekilen Esir Şehrin İnsanları isimli dizide başrol oynamış ve daha sonra Ankara Sanat tiyatrosunda Yılmaz Güney’in yazdığı Salpa isimli oyunda Nurhan Özenen, Nilbanu Engindeniz, Levent Ülgen, Erol Demiröz, Ali Erkazan, Altan Erkekli ile beraber rol almıştır. Sonrasında 2 yıl boyunca Flash TV ‘de yapımcı ve oyuncu olarak görev almıştır. 1997 yıllarından sonra ATV, Kanal D, Show TV gibi özel kanallarının yerli dizilerinde oynamaya başlamıştır.

Türkiye’nin sevilerek takip edilen ve izlenen dizilerinde yardımcı rollerde bazen iyi bazen kötü adamı başarıyla canlandıran ve izleyici hafızasında yer edebilen oyunculuğu ile her zaman dikkat çekmeyi başaran usta oyuncu, son olarak ATV ekranlarının fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz’in Komiser Mithat Bozok karakterini canlandırarak yine dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Kaleli Ailesinin yakın akrabası olan Komiser, rolü gereği her fırsatta Tahir ve Nefes’ in yanında olmuş her konuda onlara destek olmuştur.

Pazardan pazara ve pazar programıyla 2 adet ödülün sahibi olmuştur. Mehmet Çepiç aynı zamanda Mint Akademi’de eğitmen olarak oyunculuk dersleri vermektedir.

Mehmet Çepiç’in Oynadığı Diziler:

  • 2019- Tek Yürek – Mehmet Selim
  • 2018- Aliya – Radovan
  • 2018- Sen Anlat Karadeniz – Başkomiser Mithat
  • 2015- Göç Zamanı – Muhtar
  • 2015- Yunus Emre Aşkın Yolculuğu – Ahi Mesud
  • 2015- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – Altan Bey
  • 2014- Filinta – Vardarlı Ömer Ali Paşa
  • 2014- Arka Sokaklar – Mahir
  • 2010- Sakarya Fırat – Kulaksız
  • 2008– Kardelen
  • 2008- Hicran – Poyraz
  • 2008- Dur Yolcu – Dimitriyati
  • 2008 - Adanalı – Komiser Samet
  • 2007 - Kod Adı Kaos – Onat
  • 2007 - Kara Güneş
  • 2007 - Hakkını Helal Et – Cemil
  • 2007 - Ertelenmiş Hayatlar
  • 2006 - Hacı – Abbas Akar
  • 2005 - Nehir – Cafer
  • 2005 - Naciye’yi Kim Sevmez – Ümit
  • 2005 - Kaleiçi – Erdinç Öztürk
  • 2005 - Beşinci Boyut – Rüstem Ağa
  • 2004 - Büyük Buluşma
  • 2004 - Aşkımızda Ölüm Var – Reşit Canoğlu rolünü üstlenmiş
  • 2003 - Gelin – Aram
  • 2003 - Esir Şehrin İnsanları – Ahmet
  • 2002 - Berivan – Sinan
  • 2001 - Vasiyet
  • 2001 - Aşkına Eşkıya – Mehmet
  • 2000 - Zor Hedef – Poyraz
  • 2000 - Paşa Baba Konağı – Lodos Arif
  • 2000 - Merdoğlu
  • 2000 - Melek Hanım
  • 1999 - Aşkın Dağlarda Gezer – Gesi
  • 1998 - Sıcak Saatler – Doğan
  • 1997 - Eltiler
  • 1997 - Can Ayşecik – Fısfıs
  • 1996 - Ramazan 96
  • 1995 - Oğlum Adam Olacak
  • 1994 - Umut Dünyası – Mehmet
  • 1992 - Üç Aşağı Beş Yukarı

Mehmet Çepiç’in Oynadığı Filmler:

  • 2019 – Deutschland ist Heim
  • 2017 – Karımı Gördünüz Mü? – Yaşar
  • 2014 – Kod Adı K.O.Z. – Tahsin
  • 2011 – Korkma – Kuşçubaşı Eşref
  • 2010 – Veda – Komutan
  • 2009 – Mazi Yarası – Hilmi
  • 2009 – Bozkırda Bir Çiçek – Doktor Yalçın
  • 2008 – Son Cellat – Avukat
  • 2008 – Girdap – Acentacı
  • 2007 – İstiklal – Şahin Bey
  • 2007 – İstiklal – Kara Yılan – Kara Yılan Mehmet rolünü oynamış
  • 2007 – Sözün Bittiği Yer – Yönetmen
  • 2007 – Hacı Bayram Veli – II. Murat Han
  • 2007 – Deliler / Rapor – Dr. Tahsin rolünü oynamıştır.
  • 2006 – Kınalı Kuzular – Ezine’li Yahya Çavuş – Yahya Çavuş
  • 2004 – Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım
  • 2001 – Oyun
  • 1999 – Salkım Hanımın Taneleri
  • 1997 – Avcı
  • 1993 – Mavi Sürgün – Cevat’ı Bodrum’a götüren Jandarma Eri rolünü oynamıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Asya Kasap (Melek) kimdir? Kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİAsya Kasap (Melek) kimdir?
Asya Taşkın (Gülendam) kimdir? Kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİAsya Taşkın (Gülendam) kimdir?
Ayten Soykök (Nilüfer) kimdir? Kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİAyten Soykök (Nilüfer) kimdir?
Serdar Yeğin kimdir? Kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİSerdar Yeğin kimdir?
İlayda Çevik (Berrak) (Gurbet Kuşu) kimdir? Kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİİlayda Çevik kimdir?
Duygu Üstünbaş (Avukat Esma Hopalı) kimdir? Kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİDuygu Üstünbaş (Avukat Esma Hopalı) kimdir?
Hüseyin Özay (Ünal Zorlu) kimdir? Kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİHüseyin Özay kimdir?
Onur Öztoprak kimdir? Kaç yaşındadır?
BİYOGRAFİOnur Öztoprak kimdir?
Dilek Denizdelen (Naciye) kimdir? Kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİDilek Denizdelen kimdir?
Can Verel (Doktor Volkan) kimdir? kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİCan Verel (Doktor Volkan) kimdir? kaç yaşında, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X