Dizi oyuncusu ve dublaj sanatçısı olan Mehmet Çepiç 8 Şubat 1962 (57 yaşında) yılında Ankara’da doğmuştur. Mehmet Çepiç, Ferda Çepiç ile evli ve Doğa ile Güneş isimlerinde 2 çocukları vardır. Asıl adı Mehmet Yaşar Çepiç’tir. İlköğretim ve lise yıllarını Ankara’da geçiren Mehmet Çepiç daha sonra 1980 yılında tiyatrocu Erkan Yücel’in kurduğu Ankara Halk Tiyatrosuna gidip fareyi Öldürmek adlı oyunuyla profesyonel olarak tiyatro oyunculuğuna adımını atmış, 1981 yılında TRT’de seslendirme yapmaya başlamıştır. 1997’de İstanbul’a transfer olan Mehmet Çepiç, İstanbul-Ankara arasında mekik dokumaya başlamıştır. 1982-1990 yılları arasında TRT’de sunuculuk, seslendirme ve oyunculuk yaparak devam etmiştir

TRT tarafından hazırlanarak 2003 yıllarında Yazar Kemal Tahir anısına çekilen Esir Şehrin İnsanları isimli dizide başrol oynamış ve daha sonra Ankara Sanat tiyatrosunda Yılmaz Güney’in yazdığı Salpa isimli oyunda Nurhan Özenen, Nilbanu Engindeniz, Levent Ülgen, Erol Demiröz, Ali Erkazan, Altan Erkekli ile beraber rol almıştır. Sonrasında 2 yıl boyunca Flash TV ‘de yapımcı ve oyuncu olarak görev almıştır. 1997 yıllarından sonra ATV, Kanal D, Show TV gibi özel kanallarının yerli dizilerinde oynamaya başlamıştır.

Türkiye’nin sevilerek takip edilen ve izlenen dizilerinde yardımcı rollerde bazen iyi bazen kötü adamı başarıyla canlandıran ve izleyici hafızasında yer edebilen oyunculuğu ile her zaman dikkat çekmeyi başaran usta oyuncu, son olarak ATV ekranlarının fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz’in Komiser Mithat Bozok karakterini canlandırarak yine dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Kaleli Ailesinin yakın akrabası olan Komiser, rolü gereği her fırsatta Tahir ve Nefes’ in yanında olmuş her konuda onlara destek olmuştur.

Pazardan pazara ve pazar programıyla 2 adet ödülün sahibi olmuştur. Mehmet Çepiç aynı zamanda Mint Akademi’de eğitmen olarak oyunculuk dersleri vermektedir.

Mehmet Çepiç’in Oynadığı Diziler:

2019- Tek Yürek – Mehmet Selim

2018- Aliya – Radovan

2018- Sen Anlat Karadeniz – Başkomiser Mithat

2015- Göç Zamanı – Muhtar

2015- Yunus Emre Aşkın Yolculuğu – Ahi Mesud

2015- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – Altan Bey

2014- Filinta – Vardarlı Ömer Ali Paşa

2014- Arka Sokaklar – Mahir

2010- Sakarya Fırat – Kulaksız

2008– Kardelen

2008- Hicran – Poyraz

2008- Dur Yolcu – Dimitriyati

2008 - Adanalı – Komiser Samet

2007 - Kod Adı Kaos – Onat

2007 - Kara Güneş

2007 - Hakkını Helal Et – Cemil

2007 - Ertelenmiş Hayatlar

2006 - Hacı – Abbas Akar

2005 - Nehir – Cafer

2005 - Naciye’yi Kim Sevmez – Ümit

2005 - Kaleiçi – Erdinç Öztürk

2005 - Beşinci Boyut – Rüstem Ağa

2004 - Büyük Buluşma

2004 - Aşkımızda Ölüm Var – Reşit Canoğlu rolünü üstlenmiş

2003 - Gelin – Aram

2003 - Esir Şehrin İnsanları – Ahmet

2002 - Berivan – Sinan

2001 - Vasiyet

2001 - Aşkına Eşkıya – Mehmet

2000 - Zor Hedef – Poyraz

2000 - Paşa Baba Konağı – Lodos Arif

2000 - Merdoğlu

2000 - Melek Hanım

1999 - Aşkın Dağlarda Gezer – Gesi

1998 - Sıcak Saatler – Doğan

1997 - Eltiler

1997 - Can Ayşecik – Fısfıs

1996 - Ramazan 96

1995 - Oğlum Adam Olacak

1994 - Umut Dünyası – Mehmet

1992 - Üç Aşağı Beş Yukarı

Mehmet Çepiç’in Oynadığı Filmler: