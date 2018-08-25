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Mehmet Ekici'den Cocu - Aykut Kocaman kıyaslaması

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Mehmet Ekici, "Hedefim burada kalıp, kariyerimi burada bitirmek. Her futbolcu böyle köklü bir kulüpte kariyerini noktalamak ister. Cocu'nun Aykut hocadan farkı, daha fazla pasla ilerlemek istemesi. Sistemine alıştığımızda iyi bir takım olacağımız kesin" dedi

25 Ağustos 2018 Cumartesi, 11:53:16 | Güncelleme:

 

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mehmet Ekici, Fanatik gazetesine açıklamalarda bulundu.

Almanya'da altyapıdan yetiştin, oynadın. Türkiye'de altyapıdan yetişen Barış gibi isimler var, nasıl kıyaslıyorsun?

"Gurur verici Türkiye'den böyle futbolcuların yetişmiş olması. Fenerbahçe için ellerinden geleni yapacaklarını biliyorum. Allah yollarını açık etsin. Başarılı olacaktır."

Giuliano'nun gidişi ile gözler sana çevrildi. İlk 11'deki yerini nasıl görüyorsun? Daha fazla sorumluluk hissediyor musun?

"Futbolda her zaman rekabet vardır. Orta sahamız kalabalık, idmanlarda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hocamız ne zaman uygun görürse o zaman çıkıp oynarız."

Kendi mevkiinde oynayan en beğendiğin futbolcular kimler?

"Andrea Pirlo'yu çok beğeniyorum. Zinedine Zidane, Andres Iniesta."

Mevki olarak orta sahanın neresinde oynamayı tercih edersin?

"Aslında fark etmiyor orta sahada 6 numara, 8 numara, 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyorum. Hocamıza kalmış, nerede uygun görüyorsa orada oynayıp en iyisini yapmaya çalışacağım.

Geçen sezonlara göre Fenerbahçe taraftarı geri döndü. Sizin üzerinizdeki etkisi nasıldı, şimdi ne oldu?

"Sizin de söylediğiniz gibi yeni başkanımızın da gelmesi ile birlikte taraftarlarımız da daha iştahlı daha arzulu, daha heyecanlı. İlk maçta bize yansıttılar, onlara da teşekkür ediyoruz. Bursa maçındaki katkıları büyük ve inşallah da sezon sonuna kadar devam eder."

"HEDEFİM KARİYERİMİ BURADA BİTİRMEK"

Fenerbahçe'den ayrılmak zorunda kalsan Türkiye'de mi, yurt dışında mı kariyerine devam etmek isterdin?

"Benim hedefim burada kalıp, kariyerimi burada bitirmek. Her futbolcu böyle köklü bir kulüpte kariyerini noktalamak ister."

"YİNE OLSA FENERBAHÇE İÇİN BEKLERİM"

Emre Akbaba, 'Galatasaray dışında başka bir takımda oynamak istemiyorum' dedi Sen de transfer sürecinde benzer şeyler yaşadın Trabzonspor'da oynarken. Senin hiç bu süreç içerisinde keşke dediğin anlar oldu mu?

"6 ay futbol oynayamadım. Bu 6 ay nedeni ile de zaman zaman sakatlıklar da yaşadım. Tekrar aynı süreci yaşayacak olsam yine kesinlikle 'Fenerbahçe' derim."

Yeni bir dönem, yeni bir sezon, yeni bir hoca... Nasıl değerlendiriyorsun?

"Dediğiniz gibi yeni bir sezona başladık. Kamp dönemini iyi geçirdiğimi düşünüyorum, takım olarak da iyi geçirdik. Maalesef hafta sonu istediğimiz sonuca ulaşamadık. Sezonun başındayız; önümüzdeki haftalarda, aylarda bizden istenilen sistemi sahaya daha iyi yansıtacağız. Biraz zaman isteyecek ama hepimizin biraz sabırlı olması gerekiyor. Hocalar olsun, yönetim olsun en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Biz de ayak uydurmaya çalışarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

Ali Koç'un gelişi ile takımdaki değişikler neler oldu?

"Yeni hoca, yeni yönetim, futbolcularda heyecan yarattı. Bu heyecanı da sahaya en iyi şekilde yansıtacağımızı düşünüyorum."

Aykut hocanın gidişi ve yeni hoca Cocu'nun gelişi ile oynadığınız 4-3-3 sisteminin seni zorlayacağını düşünüyor musun?

"Hocamızın bizden istediğini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. İki hocanın da uyguladığı sistem farklı. İkisinin de sistemi çok iyi ama dediğim gibi biz oyuncular bizden istenileni en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Daha sezon başındayız. Cocu daha çok paslaşarak ilerlemeyi seviyor. Aykut hocamız ise daha farklı taktiksel disiplini seviyordu. Yeni hocamızın bizi geliştireceğine inanıyorum. Hocamızda bu arzuyu, isteği görüyorum. İnşallah en iyi şekilde sahaya yansıtıp, başarılı da oluruz."

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