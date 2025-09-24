Mahkeme kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, cezaevinde bulunan ve sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın bir kez daha hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Çelik, Çalık'ın iki kez kanser tedavisi gördüğünü söyledi.