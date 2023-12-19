Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Mehmet Özgür, 'Arak'ın çok boyutlu karakteri 'Rauf'u anlattı - Magazin haberleri

        Mehmet Özgür, 'Arak'ın çok boyutlu karakteri 'Rauf'u anlattı

        SHOW TV'nin çarpıcı hikâyesiyle dikkat çeken, yapımını Most Production'ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz'un üstlendiği yeni dizisi 'Arak'ın oyuncularından Mehmet Özgür, hikâyenin dominant karakteri 'Rauf'a ve projeye dair konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 13:57 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Arak'ın çok boyutlu karakteri 'Rauf'u anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yayın hayatına perşembe günü SHOW TV'de başlayacak olan 'Arak'ın oyuncularından Mehmet Özgür, canlandırdığı Rauf’un çok boyutlu ve oynaması çok keyifli bir karakter olduğunu söyledi. Özgür, hikâyeye dair şunları söyledi; “Rauf, ailesinin tanıdığı yüzü ile iyi bir baba, öğrencilerinin hayranlık duyduğu bir profesör ama gerçekte perde arkasında ise çok sürprizli. Güçlü olduğu kadar karanlık yönleri de olan tehlikeli bir adam aslında.” Rolünün kendisine cazip gelen yönleri içinse şunları söyledi; “Bilinçli şizofreni yaşayan, zeka seviyesi, tecrübeleri çok yüksek ve dominant bir karakter olması. Üzerinde uzun süre çalışmalar yaptığım bilinçli şizofreni, ismini verdiğim oyunculuk metoduna çok denk düşen bir çalışma imkanı veriyor. Hikâye ilerledikçe intikam ile aşk arasında yaşanan süreçte sürpriz farklı açılımlarını ve Rauf’un belki de yeni ve bilinmedik başka yönlerini de göreceğiz.”

        REKLAM

        İyi bir yapım firması, iyi bir yönetim, sürükleyici bir hikaye ve iyi bir kadro ile ekrana gelmeye hazırlandıklarını belirten başarılı Mehmet Özgür, hazırlık ve set süreçlerini ise şöyle aktardı; “Ben ekibe daha sonra katıldım, hazırlanmak için yeterince vaktim oldu. Ekiple bir araya gelip yaptığımız sohbetler, hem yapımcımız hem de senaristimiz olan Murat Can Oğuz ve yönetmenimiz Ender ile konuşmalarımız hazırlık sürecimin çok verimli geçmesine katkı sağladı.” İzleyiciyi nelerin beklediğine dair ise şunları söyledi; “Keyifle izleyebilecekleri, kendi gerçekleri ile yüzleşecekleri yanı başlarında yaşanan hayatlara şahit olmanın farkındalığını yaşayacakları bir dizi olacak Arak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Perşembe günü SHOW TV’de görüşmek üzere.”

        Oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan 'Arak', perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

        'Arak' sete çıktı
        'Arak' sete çıktı
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mehmet Özgür
        #arak dizi
        #show tv
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "ABD'nin sorumluluğu İsrail'i bu canilikten vazgeçirmektir"
        "ABD'nin sorumluluğu İsrail'i bu canilikten vazgeçirmektir"
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Harvard'daki profesörden sporculara uyarı: Kafaya alınan her darbe ciddi risk
        Harvard'daki profesörden sporculara uyarı: Kafaya alınan her darbe ciddi risk
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        Rekor fiyata satıldı
        Rekor fiyata satıldı
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti