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Mehmet Zeki Çelik'e "milli" destek

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan ve Fransa Ligi takımlarından Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik'e eski teknik direktörü ve eski takım arkadaşları milli maç öncesi tam destek verdi

07 Eylül 2018 Cuma, 11:38:19 | Güncelleme:

İstanbulspor'da milli futbolcuyla çalışan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Mehmet Zeki'nin kendisine dün milli takım forması gönderdiğini söyledi.

Mehmet Zeki'yi çok beğendiğini ve aralarında çok önemli bir bağın olduğunu ifade eden Koşukavak, şöyle konuştu:

"Zeki ile tanıştığımızda 21 yaş altı takımında oynuyordu. Okan Kocuk da olduğu gibi Zeki ile de çok güzel işler başardık. Ben aslında İstanbulspor'da onlarla beraber büyüdüm. Çok gururlanıyorum. Fransa Ligi'nde de vakit buldukça Zeki'yi takip ediyorum. İnşallah milli maçta da oynar. Gökhan Gönül aday kadrodan çıkarılmış, o yüzden şans doğabilir. Zeki Çelik çok karakterli bir oyuncu. Sahaya çok ciddi karakter getirir ve yüzde 100'ünü verir. Hem oyunculuk hem de karakter anlamında çok üst seviyede. İnşallah uzun yıllar milli takıma hizmet eder. Allah böyle çocukların sayısını artırsın."

YALÇIN: GELİŞİME ÇOK AÇIK BİR OYUNCU

Gazişehir Gaziantep'in tecrübeli defans oyuncusu Yalçın Kılınç ise Mehmet Zeki Çelik ile iki yıl oda arkadaşlığı yaptığını ve genç oyuncunun kendisini ne kadar geliştirdiğini en yakın görenlerden birisi olduğunu söyledi.

İstanbulspor'a ilk geldiğinde Mehmet Zeki'nin şimdiki durumuna göre çok gerilerde olduğunu belirten Yalçın Kılınç, şunları kaydetti:

"Evet gerilerdeydi, hatta takımın bile gerisindeydi ama çok çalıştı, milli takıma kadar geldi. Bence bu yıldan itibaren Zeki milli takımın değişilmez sağ beki olacak. Çünkü gelişime çok açık bir oyuncu. Kendini sürekli geliştiriyor. Daha 20 yaşında Lille'de oynuyor. Lille'den büyük bir sıçrama yapacağını düşünüyorum."

KUBİLAY: ONUNLA GURUR DUYUYORUM

Gaziantep temsilcisinin orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş ise milli futbolcunun katettiği yolu "Çok ani gelişti ve çok hızlı yol aldı." diye nitelendirdi.

Mehmet Zeki Çelik'in geldiği noktada teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın da çok büyük katkısının olduğunu anlatan Kubilay Aktaş, "Spor Toto 1. Lig'den Fransa'ya gitmek, Fransa'da ilk 4 haftada ilk 11 oynamak ve ilk maçında haftanın 11'inde yer almak kolay şeyler değil. Zeki'nin bu şansı yakalamışken devam ettirmesi lazım. Milli takımda forma şansı bulursa başarılı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Milli futbolcunun önünün açık olduğunu, çalışmaktan keyif alan, sahaya karakterini yansıtan bir profesyonel olduğunu ifade eden genç orta saha oyuncusu, "Benim çok yakın arkadaşım. Onunla gurur duyuyorum. Onu milli takım formasıyla görünce çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

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