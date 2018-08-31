Meizhou Kejia - Nanchang Bayi maçı istatistikleri

Meizhou Kejia ve Nanchang Bayi, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:30. 33 puanlı Meizhou Kejia 4. sırada bulunuyor, Nanchang Bayi 25 puana sahip ve 11. sırada. Meizhou Kejia son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Nanchang Bayi son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 329 kodlu maçı oynayanlar; Meizhou Kejia galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Nanchang Bayi galibiyet oranı 0.00.

Meizhou Kejia son haftadaki Qingdao Hainiu müsabasında 1-2 kazandı.

Nanchang Bayi ise Shenzhen Ruby maçında 0-0 berabere kaldı.

Meizhou Kejia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Meizhou Kejia, kendi sahasında 20 gol attı, 7 gol yedi.

Nanchang Bayi, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Nanchang Bayi, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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