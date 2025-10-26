Mekke Nerede, Hangi Ülkede?

Mekke, Orta Doğu’da, Arap Yarımadası’nda, Suudi Arabistan Krallığı sınırları içinde yer alır. Coğrafi olarak ülkenin batısında, Hicaz bölgesinde, Kızıldeniz’e yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta konumlanmıştır. Çöl iklimine sahip olan şehir, dağlarla çevrili bir vadide kurulmuştur.

Mekke, aynı zamanda Suudi Arabistan’ın önemli şehirlerinden biridir ve ülkenin Mekke Bölgesi’nin (Mintaqat Makkah) idari merkezidir. Şehir, deniz seviyesinden yaklaşık 277 metre yükseklikte bulunur. Mekke’nin stratejik konumu, tarih boyunca ticaret yollarının kavşağında yer alması sayesinde hem ekonomik hem de kültürel açıdan büyük önem kazanmasına yol açmıştır.

Mekke Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri?

Mekke, Suudi Arabistan’a bağlı bir şehirdir. Ülkenin batısında yer alan bu kutsal şehir, aynı zamanda İslam’ın beş şartından biri olan hac ibadetinin merkezidir. Bu yönüyle Mekke, yalnızca Suudi Arabistan’ın değil, tüm İslam dünyasının en önemli şehirlerinden biridir.

Mekke, her Müslüman’ın yaşamı boyunca en az bir kez ziyaret etmeyi arzuladığı, “Kutsal Kâbe’nin” bulunduğu yerdir. Kâbe, Müslümanların kıblesi olarak kabul edilir; dünya üzerindeki tüm Müslümanlar namazlarını bu yöne dönerek kılar.

Ayrıca Mekke, Mescid-i Haram (Kutsal Mescid) ile çevrili olup, bu yapı İslam dünyasının en büyük ibadet merkezi olarak bilinir. Şehir, yalnızca Müslümanların girebildiği özel bir statüye sahiptir; gayrimüslimlerin Mekke’ye girişine izin verilmez. Mekke’nin Tarihi Önemi Mekke’nin tarihi, İslam’dan çok daha öncesine dayanır. Şehrin geçmişi binlerce yıl öncesine uzanır ve ticaret yollarının kesiştiği bir merkez olarak gelişmiştir. Ancak şehrin en önemli dönüm noktası, Hz. İbrahim (a.s.) ve oğlu Hz. İsmail (a.s.)’in Kâbe’yi inşa etmesiyle olmuştur. Hz. Muhammed (s.a.v.), 571 yılında Mekke’de dünyaya gelmiş ve İslam’ın ilk tebliğini burada yapmıştır. Ancak dönemin müşriklerinin baskıları sonucunda 622 yılında Medine’ye hicret etmiştir. Hicretin ardından Mekke, 630 yılında fethedilerek yeniden İslam hâkimiyetine girmiştir. Bu olay, hem İslam tarihi hem de dünya tarihi açısından büyük bir dönüm noktası olmuştur. Mekke’deki Kutsal Mekânlar Mekke, İslam dininin en kutsal yerlerini barındırır. Bunların başında Kâbe gelir. Kâbe, Mescid-i Haram’ın merkezinde yer alan küp biçimindeki yapıdır ve Müslümanların kıblesidir. Mekke’de ayrıca şu kutsal alanlar da büyük öneme sahiptir:

Mescid-i Haram: İslam’ın en büyük camisidir. Kâbe’yi çevreleyen bu yapı, hac ve umre ibadetlerinin merkezidir. Arafat Dağı: Hac ibadetinin en önemli bölümlerinden biri olan vakfe, burada yapılır. Mina ve Müzdelife: Hac esnasında şeytan taşlama ve dua ritüellerinin gerçekleştirildiği kutsal bölgelerdir. Sevr ve Hira Mağaraları: Hz. Muhammed (s.a.v.)’in vahiy aldığı ve hicret sırasında sığındığı mağaralardır. Bu yerler, her yıl milyonlarca hacı tarafından ziyaret edilmekte ve İslam inancının derin sembollerini yansıtmaktadır. Günümüzde Mekke Modern çağda Mekke, Suudi Arabistan yönetimi tarafından kapsamlı altyapı ve genişletme projeleriyle geliştirilmektedir. Mescid-i Haram’ın genişletilmesi, yeni oteller, ulaşım projeleri ve hac altyapısı yatırımları, şehrin hızla büyümesini sağlamıştır. Mekke’nin ekonomisi büyük ölçüde hac ve umre turizmine dayalıdır. Her yıl 10 milyondan fazla Müslüman, bu ibadetleri yerine getirmek üzere şehre gelmektedir. Bu ziyaretler, şehirde otelcilik, ulaşım, ticaret ve gıda sektörlerini canlı tutar.