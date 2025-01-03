Meksika'dan yola çıkan 1500 kişilik yeni göçmen konvoyu ABD'ye doğru yola çıktı
Meksika'dan yola çıkan 1500 kişilik yeni göçmen konvoyu, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yemin töreninden önce ABD sınırını geçmeyi amaçlıyor.
Giriş: 03.01.2025 - 11:57 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:58
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İnsan Onuru Merkezi (CDH) Direktörü Luis Rey Garcia Villagran, yaptığı açıklamada, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a çağrıda bulunarak, göçmenlere engel olunmamasını istedi.
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Sosyal medyada yer alan görüntülerde, göçmenlere farklı milletlerden çok sayıda katılım olduğu görülüyor.
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Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.