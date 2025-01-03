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        Haberler Dünya Meksika'dan yola çıkan 1500 kişilik yeni göçmen konvoyu ABD'ye doğru yola çıktı | Dış Haberler

        Meksika'dan yola çıkan 1500 kişilik yeni göçmen konvoyu ABD'ye doğru yola çıktı

        Meksika'dan yola çıkan 1500 kişilik yeni göçmen konvoyu, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yemin töreninden önce ABD sınırını geçmeyi amaçlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:57 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:58
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        İnsan Onuru Merkezi (CDH) Direktörü Luis Rey Garcia Villagran, yaptığı açıklamada, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a çağrıda bulunarak, göçmenlere engel olunmamasını istedi.

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        Sosyal medyada yer alan görüntülerde, göçmenlere farklı milletlerden çok sayıda katılım olduğu görülüyor.

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        Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

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        Honduras, Haiti, Venezuela ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenler La Merced mahallesindeki Plaza de La Soledadda derme çatma kamplarda günlerini geçiriyor.

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