Show TV'nin sevilen dizisi Meleklerin Aşkı’nın dördüncü bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Çekilmezlerin Alaçatı tatilinin devam ettiği tanıtımda Necmettin ve Melike, Yağmur’un Melek’e aşık olduğunu öğreniyor. Şirin’in “Yağmur abi teyzeme aşık!” sözleriyle deliye dönen Necmettin, çocukları sorguya çekiyor. Yağmur’un bir kez daha evden kovulduğu Meleklerin Aşkı’nda neler olacağı merakla bekleniyor. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV’de ekrana geliyor.

MELEKLERİN AŞKI 4. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Meleklerin Aşkı’nın Perşembe akşamı ekrana gelecek 4. bölümünde Yağmur, yıllardır aradığı annesinin izine ulaşmıştır. Melek’le birlikte buldukları adresin yolunu tutarlar. Yağmur, yıllardır izini sürdüğü annesinin kapısının önündedir artık, fakat kapıyı çaldığında çok büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Yağmur’un yıllardır içinde taşıdığı ve büyüttüğü boşluk kapanacağına daha da büyümüştür. Fakat Yağmur, Melek’le ilk kez bu kadar yakınlaşmıştır, tek tesellisi budur. İstanbul’dan çıkıp gelen davetsiz misafirler bu duruma da çomak sokar. Ve bu kez tek sorun Deniz değildir, Yağmur’un rakibi de Alaçatı’dadır. Ancak bu misafirlerin hiçbiri Yağmur ve Melek’in arasını bozmaya, tadını kaçırmaya yetmez.

İkisi nihayet birbirlerine korkmadan yaklaşabilmiş ve birbirlerini tanıma fırsatı bulmuşlardır. Fakat Rukiye’nin Nuri’yi kullanarak yaptığı plan her şeyi mahveder. Çünkü Yağmur yine çok büyük bir yanlış anlaşılmanın başrolündedir. Melek, yine Yağmur’u en yakın arkadaşıyla birlikte görmüştür. Yağmur’un öne sürdüğü gerekçeler hafifletici sebep olsa da bunu kimseye anlatamaz. Çünkü iş artık çığırından çıkmış, araya kızın abisi ve ailesi gibi faktörler girmiştir. Yağmur, tahmin bile etmediği bir kızla yanlış anlamanın içine düşmüştür. Bu yanlış anlamanın içinden sıyrılmak için Yağmur’un her şeyi kabul etmekten başka şansı yoktur. Yağmur bu sefer Melek’i sonsuza kadar kaybedecektir…

MELEKLERİN AŞKI OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen ve senarist koltuğuna başarılı projelerin mimarı Ersoy Güler’in oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

Meleklerin Aşkı 4. bölüm 2. fragmanı:

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