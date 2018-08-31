Show TV'nin sevilen dizisi Meleklerin Aşkı’nın 9. bölüm tanıtımı yayınlandı. Rukiye’nin Yağmur’u, Melek’e hislerini açıklaması için sıkıştırdığı tanıtımda Ekrem, Yağmur’u koltuğa zincirliyor. Melike menopoza girdiğini öğrenirken, Melek “Sen benimle yemeğe çıkacak mısın, çıkmayacak mısın?” sorusuyla Yağmur’u şaşırtıyor. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV’de ekrana geliyor.

İşte "Meleklerin Aşkı"nın 9. bölüm fragmanı;

Meleklerin Aşkı’nın yeni bölümü 6 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!

MELEKLERİN AŞKI 8. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MELEKLERİN AŞKI 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Meleklerin Aşkı’nın bu akşam ekrana gelen 8. bölümünde Yağmur’la Melek’in masalı mutlu sonla bitecekken Necmettin yüzünden yarım kaldı. Rukiye, Deniz’den kurtulmak için yaptığı planlar sonuç vermeyince son kozunu oynamaya karar verdi. Gençler, kimsesiz çocukları bayram gezmesine götürüp gönüllerince eğlendi. Melek ve Yağmur’un aşkını anlayan Deniz ikiliyi karşısına alıp aralarından çekildiğini söyledi. Aralarındaki engelin kalkmasıyla iki aşık birbirlerine olan aşklarını itiraf edebilecekler miydi?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, senaryosunu Ersoy Güler’in yazdığı, yönetmen koltuğuna Hamdi Alkan’ın oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

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