Show TV'nin dizisi Meleklerin Aşkı’nın final bölümü tanıtımı yayınlandı. Artık sevgili olan Yağmur ve Melek’in aşklarını doyasıya yaşadığı tanıtımda Ekrem, Rukiye’den ikinci bir şans istiyor. Gözaltına alınan Çekilmezlerin bu işten nasıl kurtulacağı merak konusu olurken Melek’in, Necmettin taklidi izleyenlere eğlenceli anlar yaşatıyor. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı final bölümüyle Perşembe akşamı Show TV’de ekrana gelecek.

10 BÖLÜMDE NELER OLDU

Meleklerin Aşkı’nın 13 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelen 10. bölümünde Ekrem’in kumpasıyla rehin alınan Yağmur, Melek’in yanına gidemedi. Bu durum Yağmur’un bir kez daha Melek’in gözünden düşmesini sağladı. Melek’e kendini inandırmaya çalışan Yağmur, gözlerinin içine bakarak ona aşkını ilan etti. Genç âşıklar artık sevgiliydi. Melek’i kaybetme korkusuyla barışma numarası yapan Rukiye ve Ekrem gerçekten barışarak herkesi şaşırttı. Ormanda kaybolan Çekilmezlerin buldukları sahipsiz karavan, başlarını büyük bir belaya soktu. Karavanı, gitmesi gereken yere götürmek ve rehin alınan çocuklarını kurtarmak için yola çıkan Necmettin ve Melike, suçüstü yakalanarak tutuklandı.

MELEKLERİN AŞKI KADROSU

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, senaryosunu Ersoy Güler’in yazdığı, yönetmen koltuğuna Hamdi Alkan’ın oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

Meleklerin Aşkı’nın final bölümü 20 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!

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