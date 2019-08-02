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HaberlerFiskosMelis Sezen: Kalıcı bir proje ile ekranlara dönmek istiyorum - Magazin haberleri

Melis Sezen: Kalıcı bir proje ile ekranlara dönmek istiyorum

Başarılı ve güzel oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Sezen, "Yeni sezon için birçok görüşmeler yapıyoruz. Çekim zamanları başlıyor ve tempo bir hayli yoğunlaştı" ifadelerini kullandı

Melis Sezen

Başarılı ve güzel oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Şu sıralar günlerini İstanbul'da geçiren güzel oyuncunun İstanbul gündeminin ise bir hayli yoğun olduğu öğrenildi.

Yeni sezon için görüşmeler yaptığını söyleyen Sezen, "Yeni sezon için birçok görüşmeler yapıyoruz. Çekim zamanları başlıyor ve tempo bir hayli yoğunlaştı. İnce eleyip, sık dokuduğum için biraz süreç uzuyor. Fakat bende uzun soluklu ve kalıcı bir proje ile ekranlara dönmek istediğim için, gelen teklifleri değerlendiriyor ve uzun süren görüşmeler gerçekleştiriyoruz" açıklamasında bulundu.

 

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