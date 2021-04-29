Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Melisa Şenolsun, "Bir dizi projesi için toplantımızı gerçekleştirdik. Detayları henüz net değil. Onun dışında daha önceden çekimleri gerçekleşen bir sinema filmi projemiz vardı. O pandemi sürecinin durumuna göre yayınlanacak" dedi.