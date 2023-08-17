Melissa Vargas'ın son pozu beğeni yağmuruna tutuldu! "Senin gibisi 100 yılda bir gelir"
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en dikkat çeken isimlerinden biri olan başarılı sporcu Melissa Vargas, kariyerinin yanında özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Yetenekli sporcunun son olarak yayınladığı gönderisi sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Filenin Sultanları'nda forma giyen yetenekli voleybolcu Melissa Vargas, son zamanlarda Türkiye'nin en çok konuştuğu isimler arasında yer alıyor. Başarılı sporculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da ilgi odağı olan Vargas'ın sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileri de dikkat çekiyor.
16 Ekim 1999 yılında Cienfuegos'ta dünyaya gelen Melissa Vargas'ın Instagram hesabında 476 bin takipçisi bulunuyor.
Şimdilerde CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda forma terleten başarılı voleybolcu Melissa Vargas'ın Instagram hesabında son yayınladığı pozuna sevenlerinden 146 binin üzerinde beğeni ve 1200'ün üzerinde yorum geldi.
Ülkemize geldiği günden beri kitlesi oldukça geniş olan Vargas'ın gönderilerine: "Milli gururumuzsun", "Senin gibisi 100 yılda bir gelir", "Hem kendi karakteri hem sporcu kimliğiyle örnek alınacak biri" gibi yorumlar geldi.
İşte Melissa Vargas'ın son pozu...