Melissa Vargas'ın son pozu beğeni yağmuruna tutuldu! "Senin gibisi 100 yılda bir gelir"

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Ülkemize geldiği günden beri kitlesi oldukça geniş olan Vargas'ın gönderilerine: "Milli gururumuzsun", "Senin gibisi 100 yılda bir gelir", "Hem kendi karakteri hem sporcu kimliğiyle örnek alınacak biri" gibi yorumlar geldi.