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        İtalya Başbakanı Meloni'den Avrupa eleştirisi

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Avrupa eleştirilerine katıldığını ifade ederek "Avrupa biraz kaybolmuş durumda." dedi. Meloni ayrıca Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında bir seçim yapmaktan da kaçındığını işaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 20:33 Güncelleme: 28.03.2025 - 20:33
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        Meloni, Vance'e katıldı
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        İtalyan basınında çıkan haberlere göre Meloni, İngiltere'den Financial Times gazetesine mülakat verdi.

        Vance'in şubat ayında 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda Avrupa'da ifade özgürlüğü gibi bazı temel değerlerin gerilediğini söylemesine atıfta bulunan Meloni, "ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Münih'te Avrupa konusunda dile getirdiği pozisyonlara katıldığımı söylemeliyim. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Avrupa biraz kaybolmuş durumda." dedi.

        Meloni, İtalya'nın, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde AB ile ABD arasında bir seçim yapmak zorunda olduğunun öne sürülmesinin "çocukça" ve "yüzeysel" olduğunu belirtti.

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        Başbakan Meloni, kendisinin muhafazakar bir lider, Trump'ın da Cumhuriyetçi olduğunu anımsatarak "Kesinlikle ona birçok kişiden daha yakınım. İtalya, ABD ile iyi ilişkilere sahip olabilir ve İtalya'nın da Avrupa ile çatışmaktan kaçınmak ve köprüler kurmak için yapabileceği bir şey varsa bunu yapacağım ve bu, Avrupalıların çıkarına." ifadelerini kullandı.

        Meloni, AB'ye Trump yönetiminin gümrük tarifelerine yanıt verirken "sakin olma" çağrısında bulundu.

        Vance'in Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşması

        ABD Başkan Yardımcısı Vance, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın ilk günü 14 Şubat'ta yaptığı konuşmada, "Avrupa'ya karşı en çok endişelendiğim tehdit Rusya, Çin veya diğer bir dış aktör değil, endişelendiğim şey içeriden gelen tehdit. Avrupa'nın, ABD ile de paylaştığı bazı temel değerlerinin gerilemesi. İngiltere'de ve tüm Avrupa'da korkarım ki ifade özgürlüğü geriliyor." demişti.

        Vance'in bu açıklamalarına ve diğer eleştirilerine ev sahibi Almanya ile AB'den tepkiler gelmişti.

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