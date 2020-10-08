Meltem Anastasia'dan Rafet El Roman açıklaması

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Rafet El Roman ile birlikte "Biliyorum Sensin O" şarkısını seslendiren Meltem Anastasia, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde fit vücudu ile dikkat çeken Anastasia, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Meltem Anastasia, yeni projeleri ve adının Rafet El Roman ile aşk dedikodularına karışmasıyla ilgili konuştu. Şarkıcı, "Çıkan haberler doğru değil. Tabii ki kendisiyle sadece çok güzel projelere imza attık" açıklamasında bulundu.

Düzenli olarak spor yaptığını söyleyen Anastasia, "Yeni görüşmelerimiz oluyor. Değerlendirme aşamasındayım. Ayrıca şarkıcılık dışında oyunculuk için dersler alıyorum" ifadelerini kullandı.