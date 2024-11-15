Memo Akten’den 'Dağıtılmış Bilinç' Hope Alkaraz'da

Görsel iletişim ve performans sanatçısı Selçuk Artut’un etkileşimli deneyimi Sonsuza Uzanan Motifler: Yeniden Yorumlar ile hikayesi başlayan “Xtopia Immersive Journey”, yeni sezonda, Memo Akten’in Dağıtılmış Bilinç adını verdiği eseriyle, sanatseverleri doğa ve teknoloji arasındaki bağlantıları keşfetmeye davet ediyor. Memo Akten’in Somutlaştırılmış Bilinç ve Derin Meditasyonlar adını verdiği bir diğer çalışması da program takviminde yer alıyor. Dijital araçların sınırlarını zorlayan ve izleyicilere yenilikçi deneyimler sunan Ahmet Rüstem & Hakan Sorar’ın “Theatrum Mundi - The Pond: Dijital Bir Sahneyi Yeniden Yaratmak” adını verdiği deneyimleri ve “Gölge Oyunu / Shadow Play” paralel etkinlikleri ile, Xtopia Immersive Journey programında, Mart 2025’ten itibaren yer alacak.

İnsan ve makine arasındaki sınırları bulanıklaştıran, duyularınızı harekete geçiren ve algınızı yeniden şekillendiren"Dağıtılmış Bilinç, Somutlaştırılmış Simülasyon ve Derin Meditasyonlar”, Memo Akten’in yapay zeka ve derin öğrenme algoritmalarını yenilikçi kullanımı, teknolojinin geleceği ve toplum üzerindeki etkilerini derinlemesine sorgulayan bir deneyim yaratıyor. Bu deneyimlerde doğanın bilişsel süreçlerinden esinlenen ve yapay zeka yazılımlarıyla oluşturulan görsellerle insan-makine ilişkisi üzerine düşünmeye davet ediliyorsunuz.

Yeni sezonda, Akten’in deneyiminin yanı sıra birçok farklı sanatçının projelerini de içeren kapsamlı bir program yer alacak. Paralel etkinlikler kapsamında Live AV, performanslar, lecture performanslar ve workshoplar gibi çeşitli yan etkinliklerle program zenginleşecek. "Dağıtılmış Bilinç (Distributed Consciousness)” 23 Ekim – 15 Aralık tarihleri arasında HOPE Alkazar’da!

Bu deneyim, Memo Akten’in Tezos blokzinciri üzerinde oluşturduğu bir NFT koleksiyonuna dayanmaktadır. “Dağıtılmış Bilinç (Distributed Consciousness)” insanın merkezde olmadığı spekülatif bir mitolojiyi yeniden yorumlayarak, insan ve doğa arasındaki sınırları sorgulayan bir dünya sunuyor. Ahtapotların bilişsel süreçlerinden ve internette toplanan kolektif bilinçten esinlenen bu proje, doğa ve teknoloji arasındaki bağlantıları keşfetmeye yönelik bir davet niteliğinde.

Bu sürükleyici görsel-işitsel deneyimde, yapay zeka tarafından üretilen ahtapotların dünyasına adım atacaksınız. Her bir görsel, daha büyük bir şiir ve manifestonun parçası olarak, insanlığın değerleri üzerine derinlemesine düşündüren bir yolculuğa çıkaracak. Ahtapotların dış sesleri eşliğinde, bilinç, özgür irade, yaşam, sanat, teknoloji ve sürdürülebilirlik gibi konular üzerinde insan-makine iş birliği ile yaratılan bir meditasyona tanık olacaksınız.

Her ziyaretçi, yapay zekanın oluşturduğu ahtapotların dünyasına adım atarak, insanlık değerleri üzerine derinlemesine düşündüren bir yolculuğa çıkacak. Dokunaçlı yaratıkların eşlik ettiği bu görsel-işitsel deneyimde, bilinç, özgür irade, yaşam ve sürdürülebilirlik gibi kavramlarla yeniden karşılaşacaksınız. Ziyaretçiler, bu deneyimle sadece pasif gözlemci değil, bilinçle ilgili yeni düşünce yollarını keşfederek, yaratıcı süreçlerin bir parçası olacaklar.

Yeni sezon boyunca programda yer alacak “Derin Meditasyonlar (Deep Meditations) " deneyimi içerisinde gerçekleştirilecek Yoga, Ses Meditasyonu, Koro Performansı ve benzer etkinlikler de HOPE Alkazar takviminde takip edilebilecek.. ● Suzin Maçoro – Ses Meditasyonu (Sound Healing) REKLAM ● Cihangir Yoga – Herkes için Yoga ● Orphe Çok Sesli Koro