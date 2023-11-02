MEMUR ZAMMINDA SON DURUM | Bakan Işıkhan'dan 2024 Ocak ayı memur zammı açıklaması! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak ve 33 bin TL olur mu?

MEMUR ZAMMINDA SON DURUM | Bakan Işıkhan'dan 2024 Ocak ayı memur zammı açıklaması! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak ve 33 bin TL olur mu?

Memur zammı, 6 aylık enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah payı ile hesaplanıyor. 3 Kasım'da açıklanacak Ekim ayı enflasyon rakamları ile memur maaş zammında 4 aylık enflasyon farkı belli olacak. Temmuz ayında yapılan 17,55'lik zamla en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükselirken memurlara ek olarak 8 bin 77 TL seyyanen artış yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak ayında yapılacak memur zammı oranına ilişkin olarak son dakika açıklamalarda bulundu. 2024’te yapılacak artışın yüzde 50'ye yaklaşacağının altını çizen Bakan Işıkhan "En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." açıklamalarında bulundu. İşte 2024 Ocak memur zammında son durum...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zammına ilişkin, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." açıklamalarında bulunmuştu.

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MEMUR ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak açıklandı.

Buna göre memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 oldu.

Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.