Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılan zammın yüzde 30’a çıkartılmasına ilişkin hükümleri de içeren torba kanun TBMM Genel Kurulu’nda dün gece kabul edildi. Bugün de Cumhurbaşkanlığına gönderilen kanun Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.



Memur maaşlarına ocak ayında normalde yüzde 8 toplu sözleşme zammı olmak üzere toplam yüzde 16.48 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 15.40 oranında zam yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zam oranını yüzde 30’a çıkardıklarını açıkladı.

Zam oranının yüzde 30’a çıkartılmasına ilişkin kanun TBMM’de kabul edildi ama henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için memur maaşlarının 15 Ocak’ta yüzde 16.48 oranındaki normal artış üzerinden ödeneceği, kalan 13.52 puanlık kısmın ise daha sonra hesaplara yatırılacağı öğrenildi.

Geçen yıl da memurların yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammına 2.5 puanlık ilave yapılmasına ilişkin kanun 19 Ocak’ta TBMM’de kabul edilmiş ve 21 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bu nedenle memurlar geçen yıl 2.5 puanlık ilave zam farkını daha sonra alabilmişlerdi.

Emekli aylıkları Emekli Sandığı’nda her ayın 1’i ila 5’inde; SSK’lılarda 17’si ila 26’sında; BAĞ-KUR’lularda ise her ayın 25’i ila 28’inde ödeniyor. Yüzde 30 zammın SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı ödemelerine yetişmesi bekleniyor. Emekli Sandığı mensuplarının ocak dönemi ödeme tarihi 1 Şubat olduğu için zamlı maaşlar şubat ayında ödenecek.



3600 EK GÖSTERGE ÖDEMELERİ 1 ŞUBAT’TA

Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri başta olmak üzere ek göstergesi 3600’e çıkartılanlar ile ek göstergesinde 600 puanlık artış yapılanlara yeni ek gösterge üzerinden aylık ödemesine 1 Şubat’ta başlanacak. İlk ay, 15 – 31 Ocak dönemine ilişkin ek gösterge farkı da ödenecek.

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