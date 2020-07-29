Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Kamu kurum ve kuruluşlarında WhatsApp kullanılmayacak mı? Sorusu Twitter'ın gündeminde. Bugün sosyal medya yasasının TBMM'de kabul edilmesinin ardından memurların WhatsApp kullanımıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizdde...



MEMURLAR WHATSAPP YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yayınladığı rehberde, kurumsal mesajlaşma için, kontrolü kurum tarafında yapılan mesajlaşma programı kullanılacak. Eğer kurumun böyle bir program çalışması bulunmuyorsa, o kurumda çalışan memurlar sunucuları yurt içinde bulunan yerli mesajlaşma programlarını tercih edecek.