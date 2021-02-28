Menajerimi Ara dizisi 27. son bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlandı. Son bölümde; Dicle ile Barış'ın arasındaki iple geriliyor. Yeni bölümden ipuçları içeren fragman yayınlandı mı merak ediliyor. Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 27. son bölüm özeti...

MENAJERİMİ ARA 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MENAJERİMİ ARA 27. SON BÖLÜM ÖZETİ

Dicle ve Barış’ın ilişkisinin ortaya çıkmasıyla EGO’daki dengeler değişir. Feris ve Kıraç magazin gündemine düşen haberlerin önüne geçmeye çalışırken Barış’ın verdiği tepkiler herkesi zor duruma sokar. Bu durum Barış ile Dicle’nin ilişkisini etkiler. Dicle ise İrem Derici’nin özel hayatında yaşadığı sorunlarla ilgili ona yardımcı olmaya çalışır. Çınar ve Feris gizlice kendi açacakları ajans için harekete geçerler. Dicle’nin verdiği bir kararla Emrah iş hayatında yeni bir sayfa açar. Serkan çok önemli bir konuda Feris’le yüzleşmek için bir adım atarken Çınar’ın Kıraç’ın masasında bulduğu not merak konusu olur.