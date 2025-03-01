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        Haberler Sağlık Menenjit vakalarındaki artış ürkütüyor | Sağlık Haberleri

        Menenjit vakalarındaki artış ürkütüyor

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, son bir hafta içerisinde menenjit vakalarındaki artışlara dikkat çekerek "Özellikle son bir hafta içerisinde iki erişkinde meningokok menenjiti gördük. Bunlardan bir tanesini maalesef kaybettik" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 09:52 Güncelleme: 01.03.2025 - 09:54
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        Menenjit vakalarındaki artış ürkütüyor
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        Yaklaşık 20 yıldır erişkinde meningokok menenjiti görmediğini kaydeden Yılmaz, bu hastalığın çocukluk yaş grubunda sıkça görülebildiğini ancak erişkin yaş grubunda çok bekledikleri bir durum olmadığını belirtti.

        Son bir hafta içerisinde iki erişkin kişide meningokok menenjiti vakası gördüklerini ve bu hastalardan birini kaybettiklerini kaydeden Yılmaz, "Ocak-Şubat ayları ve soğuk havalarla birlikte solunum yolu enfeksiyonları ön planda. İnfluenza A enfeksiyonlarımız oldukça çok. Bunların bir kısmı altta yatan, eşlik eden bir hastalığı varsa ağır seyredebiliyor. Yoğun bakıma aldığımız hastalar oluyor bir kısmını serviste yatırıyoruz. Çoğunluğunu ayaktan takip ediyoruz. Ancak menenjit vakalarında bir artış var. Özellikle son bir hafta içerisinde iki erişkinde meningokok menenjiti gördük. Yaklaşık 20 yıllık sürede erişkin kişide meningokok menenjiti görmemiştim. Hastalarımızın bir tanesi Umre 'den, diğeri de toplumdan gelen bir hastada meningokok menenjiti gördük. Bu menenjitlerden bir tanesini maalesef kaybettik. Diğer etkenlere bağlı menenjit vakaları da söz konusu. O nedenle halkımızın kalabalık yerlerde mesafe kuralına uyması , öksürük aksırıyorsa da maske kullanmasını öneriyoruz. Mutlaka korunabilecek hastalıklar için aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Özellikle Meningokok menenjiti aşıyla yüzde yüz korunabilecek bir hastalık. Aşı yaptırmadığı için 31 yaşında gencecik bir kızımızı meningokok menenjiti nedeniyle kaybettik" diye konuştu.

        "ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA SIKÇA GÖRÜLEBİLİYOR"

        Meningokok menenjiti hastalığının çocukluk yaş grubunda sıkça görüldüğünü ifade eden Yılmaz, "Çocukluk yaş grubunda sıkça görülebiliyor ama erişkin yaş grubunda çok beklediğimiz bir etken değildi. Özellikle Umre 'ye gidenlerin çoğu aşı yaptırıyor ancak yaptırmak istemeyenler de böyle sorunlarla karşılaşabiliyor. Özellikle toplu yaşanılan yerlere seyahat etmiş kişiler bu hastalıklara karşı açık oluyorlar. Hem İnfluenza'ya hem Meningokok'a açık olabiliyorlar. Dolayısıyla bunlara karşı, aşısı olan hastalıklarda da korunmayınca karşımıza böyle ölümcül sonuçlar çıkabiliyor" dedi.

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