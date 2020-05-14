Meniere hastalığı; iç kulakta bulunan dengeyi sağlayan sıvının basınç artışı nedeniyle ataklar şeklinde baş dönmesine neden olmasıdır. İç kulakta ortaya çıkan sıvı artışının neden olduğu bilinmektedir. Atılan sıvıdan daha fazla sıvı kalması ya da sıvı boşaltılan kanallarda tıkanık olması halinde bu durum ortaya çıkmaktadır. Genelde 40 yaş ve üstünde ortaya çıkan bir hastalıktır.

Meniere hastalığı belirtileri şu şekilde oluşur;

Kulaklarda uğultu, baş dönmesi, kulakta dolgunluk hissi ve işitme kaybı şeklinde belirti verir. Baş dönmesine bazen bulantı ve kusmada eşlik edebilmektedir. Oluşan baş dönmesi 20 dakika ile 24 saat arası değişen kusma ve bulantıyla ortaya çıkan bir durum sergilemektedir. 2 saatin altında süren bir süreç oluşur. Bazen kulakta oluşan dolgunluk hissiyle beraber seyreder.Atakların olduğu zaman hastada normal veya hafif dengesizlik ortaya çıkmaktadır. Hastalığın ilk seyrettiği yıllarda işitme kaybı az görülür ancak ilerledikçe artışa geçmektedir. Bazı hastalarda kulak çınlamaları da oluşabilir. Tüm belirtiler bazen aynı anda görülebilmektedir.İşitme kaybı olması halinde istem dışı göz hareketleri ortaya çıkabilmektedir.

Hastanın kulak muayenesi tamamen normaldir. Baş dönmesi olmayan anda muayene olması halinde bir belirti ortaya çıkmaz. Atakların olması durumunda işitme kaybında oluşan istem dışı göz hareketleri ile teşhis edilebilmektedir. Ayakta durmada zorluk, bulantı ve kusma belirtileri ile teşhise ek olarak yardımcı olmaktadır. Teşhisin konması hastanın anlattıkları ile sağlanmaktadır. İşitme testleri(odimetri) yapılır ve oluşan işitme kaybı ve iç kulağın genel durumu kontrol edilir. Kalın sesleri duymada işitme kaybı tespiti teşhis için Meniere hastalığı olabilme ihtimalini doğurur.Meniere hastalığı testinin doğruluğunu sağlayan tek yöntem Gliserol testidir. Odimetri yapılmasının ardından hastaya gliserol içirtilir. MR ve bilgisayarlı tomogrofi kullanılarak iç kulakta tümör ya da oluşan lezyonlar tetkik edilir.

Menier Hastalığı Tedavisi

Hastalık üç aşama sağlanarak tedavi edilmeye başlanır.

Baş dönmesinin ortadan kaldırılması

Baş dönmesine etken olan durumların önlenmesi

Cerrahi uygulama

Baş dönmesinin fazla olması halinde yatarak tedavi uygulanır. Stresin etkili olması nedeni ile gevşemesi sağlanır, serum takviyesi yapılır, serum içerisine rahatlatıcı ilaçlar zerkedilir ve hastanın tamamen rahat olması sağlanır.

Atakların geçmesi açısından yapılması gerekenler;

Aşırı tuz, tüketimi azaltılmalıdır.

Rafine şeker alınmamalı

İdrar söktürücü ilaçlar kullanmak

Stresten uzak durmalıdır

Alkol ve kafein tüketilmemeli

Baş dönmesi ilaçları almak (hekimin önerdikleri)

İlaç alması sonucu azalmayan baş dönmesi ataklarının sürekli devam etmesi halinde cerrahi yöntem uygulanmaktadır.