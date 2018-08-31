Meppen - Hansa Rostock maçı ne zaman?

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Meppen, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Hansa Rostock takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:00. Maç öncesi Meppen 5 puanla 15. sırada, Hansa Rostock 6 puanla 14. sırada bulunuyor. Meppen son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Hansa Rostock son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 339 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Meppen kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Hansa Rostock sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Meppen önceki hafta Werder Bremen(Am) mücadelesinde 2-1 yenildi.

Hansa Rostock ise Chemnitzer maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Meppen, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Hansa Rostock, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Hansa Rostock, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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