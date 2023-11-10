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        Haberler Gündem Doktorların e-imza cihazlarını çalıp yeşil ve kırmızı reçeteli ilaç temin eden 15 şüpheli tutuklandı

        Doktorların e-imza cihazlarını çalıp yeşil ve kırmızı reçeteli ilaç temin eden 15 şüpheli tutuklandı

        İzmir merkezli 6 ilde, doktorların e-imza cihazlarını çalarak yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaç yazdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 22:48 Güncelleme: 10.11.2023 - 22:48
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        İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, doktorların e- imzalarını (token) çalıp, yazdıkları reçetelerle aldıkları sentetik ecza hapları üçüncü kişilere sattıkları belirlenen 16 şüpheli, tutuklandı.

        Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmada bir suç örgütünün, doktorların e-imzalarını çaldıkları ve üçüncü kişiler adına 1301 renkli reçete yazıldığı belirlendi.

        Bu reçetelere bağlı olarak 500 binden fazla sentetik ecza hap temin edildiği, bu ilaçlardan 300 binden fazlasının Antalya, İzmir, Bursa, Kocaeli, Manisa ve İstanbul'da faaliyet gösteren eczanelerden temin edilip piyasaya sürüldüğü ve uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edildi. 5 ayı aşkın süren çalışma neticesinde şüphelilerin bu yöntemle 15 eylem gerçekleştirdikleri belirlendi. Çalışmaların ardından 26 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli İstanbul, Manisa, Bursa, Ordu ve Antalya'da geçen salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda başkaları adına düzenlenmiş reçete, 1 pompalı tüfek, 1 otomatik tabanca, 17 dolu kartuş fişek, çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait 6 nüfus cüzdanı ile bir miktar sentetik ecza ele geçirildi. 4 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        O ANLAR KAMERADA

        Suç örgütü üyeleri hastanenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde; hastane kamerasında, şüphelilerden M.K.'nın doktorun bulunduğu odayı gözetlediği, doktorun oradan ayrılmasından hemen sonra enjeksiyon odasına girip token cihazını çalması da yer aldı. Yine hastanenin güvenlik kamerası tarafından çekilen bir başka görüntüde ise T.G. isimli şüphelinin doktorun odasını girip tokenin yerini tespit ettikten sonra doktorun poliklinikte olmadığı anda odaya girip aldığı da saniye saniye kaydedildi. Ayrıca, bir şüphelinin elindeki reçeteyle eczaneden sentetik hap satın aldığı, bir başka şüpheli tarafından da hapların kargolandığı görüldü.

        İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

        Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest kalırken, 16'sı ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılanlardan 1'i adli kontrol şartıyla salınırken, 15'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #İzmir
        #haberler
        #E-imza
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