Mercedes-Benz Türk ürettiği 10 otobüsten 7'sini ihraç etti

1970 yılında Mısır’a gerçekleştirdiği ilk otobüs ihracatı ve 2001 yılında Çek Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ilk kamyon ihracatının ardından Mercedes-Benz Türk, 2024’ün ilk çeyreğinde 2 bin 865 adet kamyon ve çekici, 769 adet otobüs ihracatı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin en çok kamyon ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler Polonya, İspanya, İtalya olurken, otobüs ihracatında ilk üçte İspanya, Portekiz ve Fransa yer aldı.

Verilen bilgiye göre, Mercedes-Benz Türk, 2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 7’sine imza atarken, Hoşdere Otobüs Fabrikasında ürettiği her 10 otobüsten 7’sini ihraç etti. İlk çeyrekte Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndan 27 farklı ülkeye otobüs ihracatı yapılırken, Aksaray’da üretilen kamyonlar 13 ülkede yollara çıktı.

REKLAM 1967 yılından bu yana faaliyet gösteren Mercedes-Benz Türk, 1970 yılında ilk otobüs ihracatını Mısır’a gerçekleştirirken, 2001 yılında ise Çek Cumhuriyeti’ne ilk kamyon ihracatını gerçekleştirmişti. BİNEK VE TİCARİ ARAÇ İŞİNİ AYIRDI Öte yandan, Daimler AG, 2020 yılında kamyon ve otobüs ile otomobil ve hafif ticari araçlar birimlerini iki ayrı şirket yapısı altında toplama kararı aldı. Böylece, bu tarihe kadar kamyon ve otobüs gruplarındaki faaliyetlerine ek olarak Mercedes-Benz marka hafif ticari araçların ve Daimler AG çatısı altındaki tüm otomobil markalarının satışını gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, sadece ağır ticari araçlardan sorumlu hale geldi.