Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.267,09 %-0,10
        DOLAR 32,2838 %0,07
        EURO 34,7489 %-0,05
        GRAM ALTIN 2.409,28 %0,00
        FAİZ 44,77 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 28,32 %-0,53
        BITCOIN 63.616,00 %0,50
        GBP/TRY 40,5054 %-0,05
        EUR/USD 1,0758 %-0,10
        BRENT 83,44 %0,13
        ÇEYREK ALTIN 3.939,17 %0,00
        Haberler Ekonomi Otomobil Mercedes-Benz Türk ürettiği 10 otobüsten 7'sini ihraç etti - Otomobil Haberleri

        Mercedes-Benz Türk ürettiği 10 otobüsten 7'sini ihraç etti

        Mercedes-Benz Türk, 2024'ün ilk çeyreğinde Aksaray Kamyon Fabrikası'ndan 2 bin 865 adet kamyon ve çekicinin yanı sıra Hoşdere Otobüs Fabrikası'ndan 769 adet otobüs ihracatı gerçekleştirdiğini bildirdi. Verilen bilgiye göre, Mercedes-Benz Türk, 2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'den ihraç edilen her 10 kamyondan 7'sine imza atarken, Hoşdere Otobüs Fabrikasında ürettiği her 10 otobüsten 7'sini ihraç etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 08:07 Güncelleme: 07.05.2024 - 08:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ürettiği 10 otobüsten 7'sini ihraç etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        1970 yılında Mısır’a gerçekleştirdiği ilk otobüs ihracatı ve 2001 yılında Çek Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ilk kamyon ihracatının ardından Mercedes-Benz Türk, 2024’ün ilk çeyreğinde 2 bin 865 adet kamyon ve çekici, 769 adet otobüs ihracatı gerçekleştirdiğini açıkladı.

        Yapılan açıklamaya göre, şirketin en çok kamyon ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler Polonya, İspanya, İtalya olurken, otobüs ihracatında ilk üçte İspanya, Portekiz ve Fransa yer aldı.

        Verilen bilgiye göre, Mercedes-Benz Türk, 2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 7’sine imza atarken, Hoşdere Otobüs Fabrikasında ürettiği her 10 otobüsten 7’sini ihraç etti. İlk çeyrekte Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndan 27 farklı ülkeye otobüs ihracatı yapılırken, Aksaray’da üretilen kamyonlar 13 ülkede yollara çıktı.

        REKLAM

        1967 yılından bu yana faaliyet gösteren Mercedes-Benz Türk, 1970 yılında ilk otobüs ihracatını Mısır’a gerçekleştirirken, 2001 yılında ise Çek Cumhuriyeti’ne ilk kamyon ihracatını gerçekleştirmişti.

        BİNEK VE TİCARİ ARAÇ İŞİNİ AYIRDI

        Öte yandan, Daimler AG, 2020 yılında kamyon ve otobüs ile otomobil ve hafif ticari araçlar birimlerini iki ayrı şirket yapısı altında toplama kararı aldı.

        Böylece, bu tarihe kadar kamyon ve otobüs gruplarındaki faaliyetlerine ek olarak Mercedes-Benz marka hafif ticari araçların ve Daimler AG çatısı altındaki tüm otomobil markalarının satışını gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, sadece ağır ticari araçlardan sorumlu hale geldi.

        Yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz Türk A.Ş., Daimler Truck’ın 3 büyük kamyon üretim tesisinden biri olan Aksaray Kamyon Fabrikası, Daimler Buses’ın dünyadaki en büyük otobüs üssü olan Hoşdere Otobüs Fabrikası ve bünyesinde bulunan iki Ar-Ge merkezi ile kamyon ve otobüs gruplarından sorumlu olarak faaliyetlerine devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cani koca tuzak kurmuş! İntihar oyunu!
        Cani koca tuzak kurmuş! İntihar oyunu!
        Bu bölgelerde sağanak yağmur var
        Bu bölgelerde sağanak yağmur var
        İsrail Refah saldırılarına devam ediyor!
        İsrail Refah saldırılarına devam ediyor!
        İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
        İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
        Yargıtay’ın fazla mesai kriteri
        Yargıtay’ın fazla mesai kriteri
        Hamas ateşkesi kabul etti, İsrail ne dedi?
        Hamas ateşkesi kabul etti, İsrail ne dedi?
        Sorumlusu İsmail Kartal!
        Sorumlusu İsmail Kartal!
        Aile faciası! Karısı ve oğlunu öldürüp intihar etti
        Aile faciası! Karısı ve oğlunu öldürüp intihar etti
        İşte kalan maçlar!
        İşte kalan maçlar!
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Fenerbahçeliler yıkıldı kaldı!
        Fenerbahçeliler yıkıldı kaldı!
        Rusya'dan İngiltere'ye uyarı
        Rusya'dan İngiltere'ye uyarı
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        Çin, İngiltere Savunma Bakanlığı'nı hackledi
        Çin, İngiltere Savunma Bakanlığı'nı hackledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        F.Bahçe Konya'da yıkıldı!
        F.Bahçe Konya'da yıkıldı!
        Özel, Bahçeli'yi ziyaret edecek
        Özel, Bahçeli'yi ziyaret edecek
        Esir aileleri: Ateşkesi onaylayın
        Esir aileleri: Ateşkesi onaylayın
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!