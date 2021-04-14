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HaberlerYemek YapmaRamazan LezzetleriMercimek Çorbası nasıl yapılır? İşte Mercimek Çobası tarifi ve yapılışı
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Mercimek Çorbası nasıl yapılır? İşte Mercimek Çorbası tarifi ve yapılışı

Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinin başında çorbalar geliyor. Tüm gün oruç sebebiyle aç kalınması iftar sofralarında çorbanın yerini tartışılmaz kılıyor. Kolay yapılması ve neredeyse sevmeyeni olmaması nedeniyle mercimek çorbası Ramazan ayında da en çok tercih edilen çorbalardan biri oluyor. Peki, Mercimek Çorbası nasıl yapılır? İşte Mercimek Çorbası tarifi ve yapılışı

Mercimek Çorbası nasıl yapılır? İşte Mercimek Çobası tarifi ve yapılışı

İster kerevizli, ister patates havuçlu, ister sade fark etmez mercimek çorbası nasıl olursa olsun her zaman en çok sevilen çorbalardan biri. Ramazan ayında da iftar sofraları için ilk akla gelen çorbalardan biri olan Mercimek Çorbası nasıl yapılır? İşte Mercimek Çorbası tarifi ve yapılışı

MERCİMEK ÇORBASI MALZEMELERİ

2 su bardağı kırmızı mercimek.
1 litre su.
Yarım çay bardağının yarısı kadar sıvı yağ.
50 gr tereyağı.
2 adet soğan. (orta boy)
2 tatlı kaşığı tuz.
1 çay kaşığı karabiber.
1 tatlı kaşığı nane.
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber.
1 çorba kaşığı un.
1 çorba kaşığı salça.

MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Mercimek, soğanı yıkayıp tuz ilave ederek tencereye koyalım.
Üzerine 5 bardak su koyarak orta ateşte 20-25 dakika pişirelim.
Pişen malzememizi blender yardımı ile pürüzsüz hale getirelim.
Ayrı bir tencerede sıvı yağ ve un ekleyelim.
Un pembeleşmeye başlayınca salça ilave edelim.
Blender da karıştırdığımız karışımı yağlı, unlu olan tenceremize katalım. Tenceremizi karıştırarak 15 dakika bu şekilde pişirmeye devam edelim.
Tavada 50 gr tereyağı eriterek içine baharatları ilave edelim.
Tavada hazırlamış olduğumuz tereyağlı sosumuzu tencereye döküp 10 dakika karıştıralım.
Pişen çorbamız servise hazır.

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