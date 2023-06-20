Merih Demiral, Arda Güler'in golünü yorumladı:

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A Milli Takım'da Merih Demiral, Galler'i 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Merih Demiral yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Samsun halkına teşekkür ediyorum. Muhteşem bir atmosfer vardı. Çok güzel bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda gereken oyunu ortaya koyduk. Çok mutluyuz. Özellikle ikinci yarıda gereken oyunu ortaya koyduk." dedi.

Merih, Arda Güler'in attığı şık gole ise, "Böyle bir gol en son ne zaman gördüm bilmiyorum. Muhteşem bir goldü. Arda'yı da tebrik ediyorum." yorumunda bulundu.