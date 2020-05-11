Merkel'i Hitler'e benzeten büyükelçi koltuğundan oldu!

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Malta´nın Finlandiya Büyükelçisi Macihael Zammit Tabona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "75 yıl önce Hitler´i durdurduk. Angela Merkel´i kim durduracak? Kendisi Hitler´in Avrupa´yı kontrol etme rüyasını gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Paylaşımı yapan Tabona, istifa etti.

MALTA DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZÜR DİLEDİ

Söz konusu paylaşımın ardından Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Alman Büyükelçiliği´nden `duyarsız´ paylaşım nedeniyle özür diledi. Bartolo, yetkililerin sosyal medya paylaşımları konusunda daha duyarlı olması gerektiğini belirtti ve Büyükelçi Tabona´nın Merkel hakkındaki paylaşımının, Malta ve Almanya arasındaki ilişkileri yansıtmadığını ifade etti. Tabona, 2014 yılından beri Finlandiya Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.