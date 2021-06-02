Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı merak edilip araştırılıyor. En çok merak edilenler arasında ise "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı yer alıyor. Merak edip araştıranlar için detayları haberimizde derledik. İşte faiz kararıyla ilgili tarih...

MERKEZ BANKASI HAZİRAN 2021 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayında gerçekleştirilecek olan toplantı 17 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Merkez Bankası bir süredir aldığı kararlar ile faizleri sabit seviyede tutuyor.

2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılmıştı. Nisan ayında gerçekleştirilen toplantıda ise faizlerin yüzde 19’da sabit tutulmasına karar verilmişti. Mayıs ayında da yine faizler yüzde 19’da sabit bırakılmıştı.