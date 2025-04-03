Merkez Bankası’nın nisan ayına yönelik faiz kararı, piyasaların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Enflasyon ve döviz kuru üzerindeki etkileri nedeniyle yakından takip edilen PPK toplantısının ardından açıklanacak olan faiz kararı, yatırımcıların dikkatle beklediği gelişmeler arasında. Peki, TCMB nisan ayı faiz kararını hangi tarihte duyuracak? İşte ayrıntılar...