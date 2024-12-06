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        Haberler Bilgi Spor Merseyside derbisi ne zaman, saat kaçta? Everton- Liverpool maçı hangi kanalda? Premier Lig maçları

        Everton- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Premier Lig'in 15. haftasında Merseyside derbisi oynanacak. Bu kapsamda Liverpool, Everton deplasmanına konuk olacak. Liman işçilerini temsil eden Liverpool ile demirçelik işçilerini temsil eden Everton 204. kez karşılaşacak. Peki, futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Merseyside derbisi ne zaman, saat kaçta? Everton- Liverpool maçı hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 11:37 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:28
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        Everton- Liverpool maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de oynadığı 14 maçta 11 kez galip gelen Liverpool 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle lider olarak (35 puan) haftayı tamamladı. Öte yandan Everton sadece 3 karşılaşmayı kazandı ve 15. sırada yer aldı. Liverpool deplasmanda oynadığı son Lig maçında Newcastle ile 3-3 berabere kalırken, Everton ise evinde Wolwerhampton'ı 4-0 yenerek 5 maç sonra galip gelebildi. Peki, Everton- Liverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, Merseyside derbisinin detayları...

        2

        EVERTON- LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

        Everton- Liverpool maçı 7 Aralık Cumartesi (yarın) 15.30'da oynanacak.

        3

        EVERTON- LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Goodison Park'ta oynanacak olan Merseyside derbisi beIN Sports 3'den naklen yayınlanacak.

        4

        MERSEYSİDE DERBİSİNDE 204. RANDEVU!

        Liverpool ile Everton toplamda 203 maça çıktı. Karşılaşmaların 88'i Liverpool'un üstünlüğüyle sonuçlanırken, 49 müsabakadan Everton galip ayrıldı. Aralarında oynanan 66 maçta ise eşitlik bozulmadı.

        5

        EVERTON MUHTEMEL 11

        Pickford, Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Gueye, Mangala, Ndiaye, Doucoure, McNeil, Calvert

        6

        LİVERPOOL MUHTEMEL 11

        Kelleher, Quansah, Gomez, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Nunez

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