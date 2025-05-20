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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de 280 bin sentetik hap ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Mersin'de 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Mersin'de 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 11:45 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:45
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        Mersin'de 280 bin sentetik hap ele geçirildi
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        Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda sentetik hap bulundurulduğu belirlenen kamyonet, ekipler tarafından durduruldu.

        Araçtaki incelemede 12 kolide 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, şüpheliler H.K. ve K.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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