Mersin'de 280 bin sentetik hap ele geçirildi

Mersin'de 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi
Mersin'de 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda sentetik hap bulundurulduğu belirlenen kamyonet, ekipler tarafından durduruldu.
Araçtaki incelemede 12 kolide 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, şüpheliler H.K. ve K.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.